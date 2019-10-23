聯合報黑白集／蔡喬喬的派系托拉斯

2019-10-23 01:03 聯合報 聯合報黑白集



蔡英文總統（右）與立法院長蘇嘉全（左）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

辣台妹挺反送中、棄守司法主權，高官為殺人不用償命雄辯滔滔，歪理說得舉國譁然，正好掩護民進黨為不分區名單「搓圓仔湯」。說也巧合，香港反送中聲勢走高，綠營吃相同步猛進。殺人犯出獄前，綠營派系正在內閣、國營事業、八大行庫狂吃大餐；看那吃相，餓鬼都不信他們在抗中保台。

若非蘇嘉全家族喧鬧，民眾不會知道辭黨主席的蔡總統竟定期在官邸舉行派系會議。卓榮泰處理不分區提名委員會名單，事先拿去官邸請示；中執會流會，陳菊還請總統出面湊腳。很顯然，辣台妹不只辦聯誼，也很會喬事。

蔡英文事必躬親，官邸當成黨派「喬家大院」，並不意外。不分區提名紛爭看似蘇嘉全造反，但他是英系大將，集結其他派系劍指新潮流與蘇貞昌的「新蘇連」；對照新系簇擁賴清德、鄭文燦，聯合蘇揆人馬全力卡位，國會議長究竟是造反抑或勤王，殊堪玩味。

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民進黨派系坐大，是因蔡英文仰仗「新蘇連」救援權力危機，為防君權旁落，只能再藉外力搞恐怖平衡。辣台妹自認喬事手腕過人，拿國家資源豢養派系以供驅使，自成權力托拉斯。而今，驚覺各山頭已算到「後蔡」時期的地盤戰，她更得喬好不分區席次，以防跛腳。

不分區立委只是綠營權力交替前哨戰，卻預告蔡英文一旦連任，從中央到地方將被派系瓜分如藩鎮割據景象。看看宜蘭斷橋、桃機走樣，人民能讓台灣繼續被這幫人惡喬下去？