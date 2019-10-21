聯合報黑白集／可以白目，不能冷血

2019-10-21 00:17 聯合報 聯合報黑白集



台北市長柯文哲說出「自焚請去河濱公園」惹議。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

柯文哲以自己講話「白目」洋洋自得，認為這是他受到民眾信任的主因。但白目總要有個限度，柯文哲最近說「自焚請去河濱公園」、「自殺請吃安眠藥」，恐怕已到了「冷血」的地步，令人反感。

柯文哲辯稱，今年有多次火災是因自焚引起，所以他才會說出「要自焚請去河濱公園」的話，是為避免自焚造成其他人的不安。如此狡辯倒很輕鬆，實則顯示柯文哲只把自殺當成一件「很麻煩」、「造成別人不便」的事，卻從未思考：人生遭逢多大不幸的人，才會選擇結束自己的生命。

有人因為挫折或憂鬱，不知如何繼續面對自己生命的難堪，從而走上絕路。柯文哲作為首都市長，卻嫌這些自殺者臨走還要「造成別人麻煩」，感到頗為不耐。在「阿北」心裡，不知道有沒有略感悲憫的時刻，想想那些失去生命的人和其家人處於什麼樣的情境？如果想過的話，又怎麼會如此出言冷酷？

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何況，柯文哲是一位醫師，搶救生命都來不及，怎麼會宣示「吃安眠藥」是更好的自殺方式？近年全球的自殺率都在降低，但台灣的自殺率卻不降反升，去年為每十萬人有十二．五例，台北市甚至達到十三例，皆超出全球標準。當專家都在思考：我們的自殺防治網，是否缺少了某一角？此時，柯文哲卻在鼓吹用安眠藥；他到底在想什麼？

老是把白目當有趣，結果就是變冷血而不自知。如果吞安眠藥的人變多，阿北能負責嗎？

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