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聯合報黑白集／陸委會喪主權而臉不紅

2019-10-19 23:53聯合報 聯合報黑白集

港警致函刑事局，轉達箱屍案嫌犯陳同佳自首意願。 記者林孟潔／翻攝
港警致函刑事局，轉達箱屍案嫌犯陳同佳自首意願。 記者林孟潔／翻攝
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在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳願來台投案，蔡政府卻一反當初要求遣送的態度，希望港方續押偵辦，已遭質疑出賣台灣司法主權。孰料香港特首林鄭月娥應陳同佳之請允諾安排來台，陸委會更回頭痛批港府推卸責任，刻意放棄司法管轄權，別具用心。其實把陸委會罵港府的每一句話，拿來罵蔡政府，都嫌太客氣了。

蔡政府把「捍衛主權」喊得震天價響，也對堅守司法管轄權的立場講得很像一回事。誠然，主權是一個國家對其管轄區域擁有絕對的、排他的權力，而與人民最直接相關的就是司法主權，一旦不彰，就等同讓國家變成甘受他人欺凌宰割的「被殖民地」。

正因事關國格與司法主權，陳同佳在台殺人，基於刑法屬地主義原則，台灣本來就有司法管轄權，因此案發之初，檢方即透過陸委會請求香港司法協助。誰知陳同佳主動要來台灣，蔡政府反而關門拒收，順便也拆了司法主權的招牌。

被拆的還有司法正義。香港法律對港人在領域外犯罪，並無管轄規定，所以陳同佳在台殺人逃回香港後，香港法院無法追訴其殺人罪行，在台受審其實是彰顯正義、撫慰受害家屬的最好途徑。但蔡政府捨不得放棄「反送中撿到槍」，而任由殺人犯趴趴走；當初有人擔心台灣成為「港人犯罪天堂」，看來恐怕成真。

蔡政府不止是踢皮球，更割棄司法主權，居然還能臉不紅氣不喘指責港府放棄司法管轄權，令人大開眼界。

香港特首陳同佳殺人陸委會反送中林鄭月娥
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