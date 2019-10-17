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聯合報黑白集／柯文哲應後悔

2019-10-17 23:56聯合報 聯合報黑白集

柯文哲任內最大的「爛尾樓」大巨蛋，近日在北市都計審議會闖關成功。圖／聯合報系資料...
柯文哲任內最大的「爛尾樓」大巨蛋，近日在北市都計審議會闖關成功。圖／聯合報系資料照片
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四年來如同廢墟般存在的大巨蛋，最近突然加裝了玻璃帷幕和鈦金屬屋頂，變得光鮮起來。這個柯文哲任內最大「爛尾樓」，近日更在北市都計審議會闖關成功，只需退縮若干空間，即可堂堂登場。當年柯Ｐ以「弊案」把巨蛋打到半死，曾為他贏得不少掌聲；如今要收拾殘局，柯文哲應該後悔了。

當年，柯文哲只知道「打弊賺名聲」有多麼容易，卻從不知道市長要完成一項建設有多困難。直到現在，他手上政績空空，市長連任僅驚險過關，想了四年的總統大位卻在最後一刻放水流，他才終於認清：不能讓大巨蛋廢墟再陪他過四年。

但後悔的代價並不是免費的。當年全力幫他擋大巨蛋的都發局長林洲民，現在罵聲連連，可憐、可惡、可悲的話都出來了。柯文哲自己信口劃下的逃生疏散紅線，如今如何換算取消，他也必須一一交代，把真相吐回來。柯文哲應後悔，自己踐踏別人成果時多麼痛快，現在輪到別人踐踏自己，卻只剩「痛」而毫無快感。

柯文哲該後悔的，還不止對大巨蛋的反覆。他應該還後悔，九一七總統連署登記截止日那天，為何要阻止母親幫他領表？如果那天領了表並展開連署，至少他的「民眾黨」聲勢會強一點，至少民眾黨提名的立委候選人不會沒有「母雞」相挺，至少政黨募款也會容易一些。

柯文哲應該還後悔，自己的嘴巴為何那麼快，常常連自己的智商都追不上，搞到自己變政壇孤鳥。

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