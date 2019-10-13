聯合報黑白集／蔡英文竟成「歲月神偷」

2019-10-13 00:10 聯合報 聯合報黑白集



蔡英文總統於國慶大典發表演說，指「中華民國台灣」是社會最大共識。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統國慶談話，最具「新意」的無非一刀自七十年前切出「中華民國台灣」。蔡英文此舉固有其政治目的，殊不知也將使民進黨兩大政治提款機：二二八事件與威權統治失所依附，並自證為操弄歷史偷盜政治利益的詐騙集團。

中華民國歡度一○八年國慶，蔡英文的重點卻是中華民國已在台灣屹立超過七十年，只細數七十年來的種種嚴峻挑戰，並以「中華民國台灣」就是社會最大共識作結。弔詭的是，整篇談話單獨提到「台灣」廿一次（不含「台灣方案」）、「中華民國」六次，最大共識的「中華民國台灣」卻僅兩次。

難怪蔡英文國慶談話一出，共識未見增加，反倒出現兩種極端解讀：光譜一端認為蔡英文一刀切，意在抹滅中華民國前卅八年的歷史；另一端卻認為，自中華民國播遷來台，即是一個「新國家」的開始。

中共剛慶祝建政七十年，「中華民國台灣」也七十年，隱喻兩岸成兩國？但如果中華民國可以如此切割，那民國卅六年的二二八事件，即與蔣介石和國民黨主政的「中華民國台灣」無關，何須道歉賠償？而蔡政府蠻橫通過的促進轉型正義條例，明指威權統治時期起自民國三十四年，更成了荒唐立法。

明明每年都從二二八與威權統治兩部政治提款機提領鉅款，卻不承認中華民國已然存在一○八年，並讓台灣掙脫日本軍國主義殖民桎梏的光復事實，如此「歲月神偷」，蔡政府當之無愧！