親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
udn鳴人堂
社論
重磅快評
記者悄悄話
民意論壇
聯合報名人堂
聯合好評
聯晚私房新聞

聯合報黑白集／最長的煙火照亮誰？

2019-10-12 00:19聯合報 聯合報黑白集

今年國慶煙火在屏東舉行，長達42分鐘，號稱「史上最長」煙火秀。 圖／聯合報系資料...
今年國慶煙火在屏東舉行，長達42分鐘，號稱「史上最長」煙火秀。 圖／聯合報系資料照片
分享
今年國慶煙火在屏東舉行，號稱「史上最長」的煙火秀，長達四十二分鐘，吸引了十二萬人前往觀賞。但放不到一半，就有許多人擔心人潮阻滯交通，提前起身離開現場前往轉運站。

璀璨的煙火，照亮了南台夜空；但有沒有必要放到四十幾分鐘，是值得討論的話題。屏東這次國慶煙火堪稱成功，並未發生煙彈無法升空，或黑煙遮蔽彩焰的問題。但這麼長的煙火，除搞到許多民眾無心看完，也引來「燒錢」、「不如救貧」的批評，確有商榷餘地。

蔡政府上任第一年省掉了國慶煙火秀，但二○一七恢復後，便年年加碼，彷彿燒的不是錢。前年國慶煙火在台東舉辦，施放兩萬多發煙火，長達卅六分鐘，吸引十萬人湧入。去年在花蓮舉行，煙火彈增加到三萬多發，仍長卅六分鐘；但不僅煙火台起火，有三分之一高空煙火無法升空，連貴賓區座位都只坐了六成。這次屏東煙火秀加碼到四十二分鐘，可惜因下午遇雨場地泥濘，民眾觀賞興致大受影響。

屏東創下史上最長煙火秀，其實和屏東燈會、蘇揆拍板「高鐵南延」一樣，都在搶攻南台灣民心。蔡英文蘇貞昌、蘇嘉全出身屏東，施政上不能不特別恩施鄉親；掏全民的口袋為執政黨買票，恰是一舉兩得。

當年民進黨常譴責國民黨放煙火是亂燒錢，而今自己做起來，不僅理直氣壯，還年年加碼破紀錄。至於放煙火造成空汙、噪音、紫爆等後果，還有人理嗎？

屏東煙火秀國慶蔡英文蘇貞昌高鐵
【橘世代全新上線】我的人生沒有退休這兩個字！沈春華分享理想熟齡生活

相關新聞

聯合報社論／長照大撒幣，選票大勒贖

2019-10-12 00:32

經濟日報社論／美台貿易協定 突破契機來臨

2019-10-12 00:38

經濟日報社論／活絡庶民經濟 藍綠快端出牛肉

2019-10-11 00:55

聯合報黑白集／蔡英文有「全民」嗎？

2019-10-11 00:27

聯合報社論／血統純正的斷橋肥貓透露了什麼訊息？

2019-10-11 00:16

熱門文章

【即時短評】芒果乾顧基本盤 顧腹肚才是決戰關鍵

2019-10-11 11:22

經濟日報社論／美台貿易協定 突破契機來臨

2019-10-12 00:38

聯合報黑白集／最長的煙火照亮誰？

2019-10-12 00:19

聯合報社論／長照大撒幣，選票大勒贖

2019-10-12 00:32

芒果為何凍成「芒果乾」

2019-10-12 00:38

藍綠「亡國感」 畫鬼嚇自己？

2019-10-12 00:30

聯合筆記／安倍年金改革 讓老扶助更老

2019-10-12 00:27

吃「芒果乾」 藍綠各有偏好

2019-10-12 00:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top