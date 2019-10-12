聯合報黑白集／最長的煙火照亮誰？

2019-10-12 00:19 聯合報 聯合報黑白集



今年國慶煙火在屏東舉行，長達42分鐘，號稱「史上最長」煙火秀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 今年國慶煙火在屏東舉行，號稱「史上最長」的煙火秀，長達四十二分鐘，吸引了十二萬人前往觀賞。但放不到一半，就有許多人擔心人潮阻滯交通，提前起身離開現場前往轉運站。

璀璨的煙火，照亮了南台夜空；但有沒有必要放到四十幾分鐘，是值得討論的話題。屏東這次國慶煙火堪稱成功，並未發生煙彈無法升空，或黑煙遮蔽彩焰的問題。但這麼長的煙火，除搞到許多民眾無心看完，也引來「燒錢」、「不如救貧」的批評，確有商榷餘地。

蔡政府上任第一年省掉了國慶煙火秀，但二○一七恢復後，便年年加碼，彷彿燒的不是錢。前年國慶煙火在台東舉辦，施放兩萬多發煙火，長達卅六分鐘，吸引十萬人湧入。去年在花蓮舉行，煙火彈增加到三萬多發，仍長卅六分鐘；但不僅煙火台起火，有三分之一高空煙火無法升空，連貴賓區座位都只坐了六成。這次屏東煙火秀加碼到四十二分鐘，可惜因下午遇雨場地泥濘，民眾觀賞興致大受影響。

屏東創下史上最長煙火秀，其實和屏東燈會、蘇揆拍板「高鐵南延」一樣，都在搶攻南台灣民心。蔡英文、蘇貞昌、蘇嘉全出身屏東，施政上不能不特別恩施鄉親；掏全民的口袋為執政黨買票，恰是一舉兩得。

當年民進黨常譴責國民黨放煙火是亂燒錢，而今自己做起來，不僅理直氣壯，還年年加碼破紀錄。至於放煙火造成空汙、噪音、紫爆等後果，還有人理嗎？