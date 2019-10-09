經濟日報社論／外送產業崛起 法規要跟上

2019-10-09 02:59 經濟日報 經濟日報社論



外送產業正在台灣崛起，主要廠商如foodpanda與Uber Eats的服務範圍迅速擴展，現在幾乎已經涵蓋台灣西部所有城市。尤其今年起，在媒體「外送員月入10萬」等報導的推波助瀾下，出現了「一周單量總數抵得上過去六年總和」的爆發性成長。

在街頭到處可見foodpanda與Uber Eats的送貨員，騎著摩托車穿梭，然而我們的法規卻還沒有準備好面對外送產業的崛起。上個月有立法院黨團召開記者會，指明目前的外送產業是無法可管，在「勞動安全」、「道路安全」等方面有明顯法律問題。

不管是foodpanda與Uber Eats，都是將外送員視為宅配業務的個人承包商，彼此之間並非雇傭關係，因此企業並沒有承擔外送員的勞健保。此外，因為是承攬關係，如果外送員在送貨過程發生交通事故，外送員必須負起全部的賠償責任。

但是現在不少外送員將外送當作全職工作，一旦發生事故，企業卻完全撇清責任，這樣的企業態度合理嗎？再者，萬一發生交通事故，無勞保的外送員無法進入職災醫療體系，可能成為社會負擔。換句話說，現在崛起的外送產業，企業獲利的部分來源，是以走在法律邊緣的方式，將外送員的職災風險轉嫁給社會，來降低經營成本。

目前外送產業是微利行業，在企業競相提出優惠以吸引消費使用的市場型態下，Uber Eats美國總公司至今仍然是赤字經營。如果政府強硬要求外送平台，如一般企業全額負擔外送員的勞健保，恐怕會扼殺外送產業的發展。

我們認為從社會公益的角度出發，政府有必要扶持外送產業的發展。雖然外送產業被笑稱是懶人經濟，讓大眾可以免受風吹日曬雨淋與排隊之苦，在家裡吹冷氣用手機訂購，就可以吃到各種美食。然而對於獨居老人、因為各種原因不方便出門（生病、照顧家中老人或小孩等因素）的人們，卻是必需。面對高齡化社會的來臨，外送產業有其必要。

如何維持外送產業的長期發展，同時又維護到外送員的工作權益，是今後政府在制訂相關管理辦法時，所必須考慮到的重要前提。碰巧日本的外送產業在這個月有一個重要的變化，Uber Eats外送員成立了工會，並且企業也開始做出回應，日本經驗值得我們參考。

日本Uber Eats三年前成立時，業者就以保險的方式，對於外送過程的交通事故，對車與受害者，負擔最高額1億日圓的保險補償。然而日本Uber Eats所提供的保險，並不包含外送員本身。換句話說，如果外送員不小心撞到車或人，企業會負責，但是外送員自身的醫療費用，企業是不負責的。日本Uber Eats這種不管外送員醫療負擔的態度，讓外送員們心生不滿，外送員們早就想請公司負起責任並提高企業營運的透明度，但是又恐懼被公司暗記負評，影響以後接單機會，因此只好忍氣吞聲。今年6月在人權律師以及工會組織的協助下，外送員們開始籌組工會，10月3日工會正式成立。

有趣的是，工會即將成立前夕，日本Uber Eats宣布開始提供外送員的醫療保險。日後如果發生事故，外送員可以獲得治療費最高25萬日圓、死亡慰問金最高1,000萬日圓的保險補償。不過，工會成立後立刻對企業的醫療保險表示不滿，因為如果是重傷入院，25萬的治療費遠遠不夠。治療費的額度今後可能成為企業與工會溝通的焦點。

相較日本Uber Eats，台灣的Uber Eats與foodpanda的社會責任感低到不可思議。大街上外送的摩托車鑽來鑽去，如果外送員自己沒有額外買保險，一旦發生事故，就只有強制險的理賠。甚至，外送員以自用車作為營業車用，恐怕有違反強制險的規定，到時候可能在理賠申請上會出現問題。外送員們工作時都背著印有Uber Eats或foodpanda保溫箱，這兩家企業都有必要義務，全面推動外送員的勞保健保可能會有困難，那至少先從日本式的保險責任開始吧。