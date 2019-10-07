聯合報黑白集／民進黨證明考試院價值

2019-10-07 23:34 聯合報 聯合報黑白集



行政院主張政務人員非公務員，不歸考試院管，試委則怒批「侵門踏戶」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

廢除考試院，是民進黨長期以來的主張。諷刺的是，民進黨完全執政後的濫權行徑，恰恰證明了考試院的存在必要。

相對於其他四權，考試權的存在感相對薄弱。畢竟，如果公務機關真能依法行政、公務人員確實遵守分際，無論是公務員行政中立，乃至考試、銓敘、退撫等業務，只要法制健全即可，未必需要獨立成為五權之一。

但民進黨完全執政以來，行政權和立法權在握，政治凌駕一切，把依法行政、恪守分際拋在腦後。三年多來，無論行政擴權、濫用私人，或政治打壓，都越來越顯嚴重。在幾個指標性的大案裡，例如三級機關首長改為政務任用、卡管事件、軍公教年金改革案，乃至「口譯哥」的違法任用，行政權屢屢視法為無物，考試院也都有人表示不苟同蔡政府的作法。

因此，在「民進黨一權獨大」的情況下，考試院被拿來開刀，也就不令人意外。民進黨立委稍早提案，要將考試委員由十九人刪成三人；近日考試院審查《政務人員法》，代表行政院出席的人事長施能傑更囂張地說，考試院只能管「事務官」，管不到「政務官」。他粗暴侵門踏戶，毫不遮掩。

民進黨此舉當然是為了黨內更「便於酬庸」，一旦意圖得逞，濫權及濫用私人必將更肆無忌憚。明年考試院人事將重新提名任命，以民進黨的一貫作風看，若蔡英文明年繼續執政，考試院被收編，也只是早晚的問題罷了。