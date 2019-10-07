聯合報黑白集／馬種鳳梨，蔡播芒果乾

2019-10-07 00:34 聯合報 聯合報黑白集



前總統馬英九呼籲明年大選下架蔡政府，以驅散「芒果乾（亡國感）」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

馬英九批評蔡政府，用「芒果乾」（亡國感）操作人民恐懼；蔡英文則反批，「種芒果」的人就是馬英九。蔡英文的說法，把一般百姓唬得一愣一愣的，其實只是話術操弄。事實上，馬英九種的是鳳梨，讓民眾收割「旺來」。蔡英文則播的是「芒果乾」，而大家都知道，種芒果乾是長不出芒果的。

最近十一長假，陸客不來，台灣觀光業變得好冷。機場國門計程車不再有候車長龍，旅行社收的陸客團從百團降為十團，許多員工被迫留職停薪，連花蓮的冰品名店都因此用花生罐頭混充以降低成本。馬英九的「和中」政策，為兩岸人民創造和平雙贏，這是「旺來」；但「芒果乾」只肥了蔡英文選情，卻瘦了許多台灣百姓。

「芒果乾」是利用「反中」火力來烘焙的，凸顯宣示主權的威猛；卻因此榨乾台灣庶民的生計養分，導致外交失衡和萎縮。蔡政府藉此向美國買武器、交保護費，也都無益民生福祉。更遑論，一旦引起兵凶戰危，要上戰場的絕不會是那些高喊愛台、獨台的人。

更奇怪的是，我們在台灣選總統，蔡英文卻把台灣拿去比附香港，扔了我們實質獨立的主權不說，硬把自己壓低成「一國兩制」對象。會說「今日香港、明日台灣」的人，已經夠頭腦不清；那些信以為真的，才是不可思議的愚昧。

愚民政策自古有之，於今不減。台灣的總統，卻要靠香港的動盪來支撐選情，這真是諷刺的民主！