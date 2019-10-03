聯合報社論／南方澳跨港大橋垮塌，會不會只痛一天？

2019-10-03 00:02 聯合報 聯合報社論



南方澳跨港大橋斷裂第二天，軍方透過水下作業大隊將大橋欄桿燒斷，希望在橋的中間新闢新航道。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

南方澳跨港大橋崩塌，各方努力救援，至今五死一失聯。一個斷橋事件，暴露出整個國家在新建工程上好大喜功，在安全管理上切割凌亂，更在橋梁事故與水下救援上左支右絀。台灣曾發生多次斷橋事故，南方澳斷橋能不能帶來徹底的檢討與真正的反省？

太多人在不可思議的情緒中，守著電視或網路看著曾經浪漫的南方澳大橋殞落。不可思議的是，這座當年時髦、耗費鉅資、送去奧地利做主體設計的新造型的單鋼拱橋，怎麼會才二十一年就斷裂崩壞？這是新的單鋼拱橋，不是傳統混凝土橋、斜張橋、懸索橋，怎麼會有如此命運？

橋面崩落後的人員營救當然是第一要務。水面、水下救援是重中之重；相關當局精銳盡出，問題是下水的勇者救人心切，但岸上高官們包括內政部長徐國勇、交通部長林佳龍，甚至行政院副院長陳其邁，以及參謀總長沈一鳴，只見媒體曝光頻繁，實看不出對搶救受困移工有何具體助益，只急得漁會火爆怒嗆高官；但隨著時光流逝，無謂的生命消逝愈發危急。

第一階段絕對是救人第一，但看到相關單位的手忙腳亂，確實不由得跟著著急。墜落橋面壓著三艘漁船，只察覺有移工受困，卻無法突破油汙混雜的汙水困境，更擔心揮發、爆炸性氣體，整個搜救進度緩下來。有搜救員直言「水下救援訓練不足，裝備不夠」，要怎麼救人？

岸上的相關單位也一團混亂。過去自豪的單鋼拱橋是科技第一線，全球也少見。糟糕的是南方澳跨港大橋救援連「借鏡」的想法都沒有。當然，台灣橋梁何止萬座，但是斜張橋、鋼筋混凝土橋、吊橋等都與鋼拱橋完全不同，即便是國道上也有許多拱橋，不同情境各有其技術屏蔽，南方澳大橋真是求助無門。

斷橋原因最受關切，各方紛紛提出各種可能的因素，但多是就現場圖片、影片或事故前後環境因素所作的觀察與猜測，其中不乏類如蔡英文總統第一時間受訪時稱「油罐車失火造成橋面斷裂」的資訊疏漏與口誤。雖然各種可能的原因都不能排除，但事實真相仍有賴客觀中立的調查。

一九九八年華航大園空難，兩百多條人命換來客觀中立調查的飛安會成立；二○一八年台鐵普悠瑪事故，終能讓飛安會擴編為運安會，準照飛安會的客觀中立精神找出事故真相，進而謀求應對之策，以免重蹈覆轍。南方澳斷橋事件據傳運安會將介入調查，當然是好消息，但運安會介入前提是「運輸事故」，而橋垮油罐車掉落、壓到漁船的「運輸事故」，與斷橋原因本身幾乎扯不上關係，要怎麼介入調查？何況運安會八月一日才掛牌，至今人手還沒補足，且中立的介入調查是對過去上級單位說了算的調查認知的挑戰，這條路荊棘滿布。

政府並沒有在過去幾次重大橋梁事故中，汲取足夠的教訓。台灣因為地形關係，橋梁密度相當高，從近百年的糯米橋到新材料、新造型橋不一而足；過去老橋斷橋機率高，但新橋就一定安全？未必。因為橋面以上是公路單位主導，橋面下行水區則是河川單位說了算，兩單位吵了幾十年，至今沒有一致意見。

同樣，沒列危橋也不保證沒事。南方澳斷橋凸顯台灣橋梁安全管理體系「一國三制」的紊亂，港務公司的十七座橋梁和台鐵的一千多座橋梁，都是各自檢測維修，並不包括在交通部全台橋梁總體檢範圍內，更見檢測漏洞與危橋黑洞。

至於政治人物好大喜功，濫開建設支票，特愛亮眼工程，但只生不養，忽視後續的安全管理與檢測維修，也在這次斷橋事故中暴露無遺。

南方澳斷橋把許多問題都翻上檯面，爭執一番，政府作成最簡單的重建決策後，會不會又把所有該釐清的問題再埋了下去，新橋落成，問題依舊在，成為下次事故的隱患？