經濟日報社論／風電國產化 能源轉型重中之重

2019-10-02 03:17 經濟日報 經濟日報社論



從今年開始，我國將逐漸進入推動離岸風電建設的關鍵期，在國人期待了三年，當一根根的風機陸續矗立在台灣西部沿海、綠能占比逐漸提升的同時，我們必須提醒政府，當前風電開發仍有諸多挑戰要克服，從經濟部與風電開發商仍在為風電國產化一事攻防來看，風電建置的進度目前難稱樂觀。

離岸風力發電是蔡總統能源轉型政策的核心，離岸風電的成功與否，左右著蔡總統能否兌現她的能源轉型支票。國人與產業界接受蔡總統能源轉型政策主張，除了環保的考量外，蔡總統當初承諾的風電國產化亦是關鍵。在蔡總統的經濟政策中，發展包括風電在內的綠能產業是5+2創新計畫的一環，若風電國產化的效益不如預期，5+2創新計畫就難稱得上成功。

今年以來，國內風電供應鏈廠商已陸續傳出退出或調整腳步的消息，凸顯風電投資的市場進入障礙與風險較國內廠商原先估計的還高。風電國產化對我國產業發展有高標與低標兩個門檻，高標就是如蔡政府早先所預期，希望兆元投資的風電，能帶動國產風電供應鏈的建立，未來可以組成風電國家隊，跨出台灣去打國際盃。

但從今年以來風電國產化傳出諸多不如預期的消息，我國風電供應鏈是否能在未來六年內就達到打國際盃的水準，似乎頗有難度；若不能達到高標，政府也必須確認風電國產化能達到低標，亦即外資風電廠商必須確實履行風電國產化的承諾。政府也應藉由政策引導與獎勵，讓國內廠商具備後續風電維修保養的能力，不至於讓風電所有的核心商機都掌握在外商手裡。

除了風電國產化的議題，我們也必須提醒政府，要提早因應我國發展再生能源後的電網建置、電力調度與儲能設施是否能同步跟上。8月間英國倫敦罕見地發生停電，雖然停電時間短暫，但首都大規模停電仍引起各界關注。英國此次停電是因為雷擊，加上一座風場與一座燃氣發電廠故障，讓電網頻率下滑而引發。

英國這次的停電有兩個關注點，首先是英國電網基礎建設的不足，未能跟上再生能源發展的速度，此點跟台灣類似。台灣的電網雖然在729大停電與921大地震後經過大範圍的補強，但在台電近年財務困窘的情況下，對電網的投資已放慢腳步。2017年和平電廠一座電塔倒塌，就對國內供電造成嚴重影響，即顯露出我國電網建設仍有弱點。

英國這次停電，兩座規模不大的儲能設施，在電網頻率急降時從充電狀態轉為放電，大幅縮短了電網頻率恢復正常的時間，讓停電的時間與損失都得以降低，凸顯了儲能設施的重要性。在台灣，大型儲能設施仍在起步階段，未來包括Gogoro充電站在內的民間儲能設施，都可以成為我國電網的應急供電來源。

到2025年時，我國的能源配比將有大幅度的變動，在核能退、綠能增的新架構下，電力調度的重要性將更勝以往。舉例來說，再生能源發電的特性與傳統電廠不同，太陽能發電在傍晚時會因日落而大幅下降，風力發電在冬天與夏天的供電狀況也會有起伏，我們除了靠天然氣發電作為快速備援方案外，必須發展相應的儲能設備，強化電網調度的彈性。

蔡政府的能源轉型目標，是在六年後讓天然氣、燃煤與再生能源分別達到五成、三成與二成的占比。但能源轉型成功與否，不是只看帳面上的數字能不能達成，包括風電國產化、電網強化與儲能設施等項目也必須同步跟上，才能讓我國產業參與到能源轉型的實質商機，同時平穩達成能源轉型與穩定供電的目標。

上述工作都需要相當時日才能見到成效，這非經濟部單一部會之責，政府必須及早規劃與盤點，才能讓能源轉型順利達標。