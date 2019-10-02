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聯合報黑白集／官威虐於颱

2019-10-02 00:12聯合報 聯合報黑白集

行政院長蘇貞昌（中）前往中央災害應變中心視察，與地方首長防災視訊。圖／聯合報系資...
行政院長蘇貞昌（中）前往中央災害應變中心視察，與地方首長防災視訊。圖／聯合報系資料照片
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每逢颱風來襲都要重演放假政治學，縣市長得看天吃飯，一旦引起民怨只能虛心吞下，但碰上愛趁颱風耍官威的行政院長，明明風神當前，還得坐等連線配合作秀，不順上意就被言語霸凌。民主時代，閣揆竟比天大，好個民主進步。

蘇貞昌在中央應變中心搞颱風點名三次，恰好都是藍營縣市長，肚腸裡的盤算比颱風路徑好預測。他嘴砲呼嘯不輸風勢，但每回都扯著連線系統，拉電話開視訊，飆喊「還要我等多久」，明明是系統問題接不上，蘇揆總擺出招牌「震怒」。腳本沒營養，連道具和演技都不入流。

就算大院長和縣市長接上線，除制式回報，全無針對當次颱風災防與地區民生的明確指示，全場大員像臨演般端坐無聲。本是高度專業的會議，卻淪為政治秀場，強迫縣市長放下和氣象局等前線單位討論即時訊息，陪閣揆練官話段子，這樣「防災視同作戰」不就肖話一句？

蘇揆以為官僚作踐人是展現治理效能，殊不知自己就是治理革新須除之害。法定中央災害應變中心針對颱風發布陸警後一級開設，工作會議重在緊急應變，閣揆督導應發揮協調之效，但電火球屢藉此耍官威，形同踐踏專業為害百姓。應變中心為防天災，可不是為大官凸顯無上存在感而開設。

颱風在地方，不在應變中心，請蘇大院長放過縣市長，讓指揮官和前線按專業程序辦事。官僚作風再強勢也改不了颱風路徑，逞官威貽誤軍機可就好心做壞事了。

颱風行政院氣象局蘇貞昌
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