聯合報黑白集／別開校園衝突潘朵拉盒

2019-09-29 00:10 聯合報 聯合報黑白集



台北公館地下道的連儂牆。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民團發起的「九二九台港大遊行」今天登場。由於大學校園陸續發生港生與陸生衝突事件，蔡政府支持反送中，鼓動青年仇中情緒，應慎勿製造校園對立，開啟校園衝突的潘朵拉盒。

台灣呼應反送中的連儂牆，最早出現於台北公館地下道，因未合法申請，兩小時便遭拆除，後經申請核准重設。之後連儂牆進入各大學校園，卻連續發生數起衝突。

先是義守大學港生張貼反送中文宣遭陸生撕下，港生指控陸生動粗，校方安排雙方於派出所握手言和；東吳大學也有六名學生撕毀港生連儂牆文宣，校方處理後由其中一人出面道歉；一周後，文大陸生不滿港生違規張貼，不待校方處理逕自撕毀，肇致肢體衝突並變成刑事案。

港生陸生素來融洽，但反送中、連儂牆卻成為衝突的觸發點，動手者更屬不智。各校衡量衝突起因、事件複雜與否而有不同應對，不但要化解衝突，更應教導學生民主與法治精神、包容與理性對話。

港生陸生衝突，蔡英文總統要求積極處理，教育部更警告校方未積極作為，將介入並議處學校。但老實說，民進黨對「覺醒青年」破壞民主、踐踏法治的兩套標準，就是最壞示範；除支持港生自由表達意見，蔡政府在制度上歧視陸生、在社會上塑造對陸生不友善氛圍，也應檢討。

大學校園是以教育為目的的知識殿堂，年輕學子情緒已被激起，蔡政府更應謹慎，別將香港街頭衝突火把丟進台灣校園。