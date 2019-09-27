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聯合報黑白集／私菸案的指導綱要

2019-09-27 23:55聯合報 聯合報黑白集

總統府發言人室諮議林家如被爆捲入私菸案，其中有卅七條菸是由她所訂購，卻沒在查扣清...
總統府發言人室諮議林家如被爆捲入私菸案，其中有卅七條菸是由她所訂購，卻沒在查扣清單裡。 圖／聯合報系資料照片
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總統府諮議林家如捲入私菸案，蔡英文說機上買菸不在刑事追訴範圍，但在行政罰上若有必要懲處，相信主管機關會做相關調查與懲處。財政部關務署果然對林家如「配合」裁罰四萬五千元。

當然，檯面上說法，關務署配合的是檢方第一階段偵查終結，針對案情單純、未涉刑責的超買人員行政開罰。但檢方早在八月廿三日就已偵結，關務署一個多月毫無動靜，已屬行政怠惰；等到立委黃國昌踢爆總統府官員也涉案，府方聲明案情未涉刑責，但可裁罰後，關務署恍然大悟，罰單立馬配合開出，行政效率超高。

但關務署「配合裁罰」，只是蔡英文「指導辦案」的一部分；在林家如已被列為下一波約談對象後，如何仰體蔡英文拍板「私菸和機上買菸性質不同」的意旨，更考驗著檢方的「配合」智慧。

蔡英文指導辦案，在私菸案中斧鑿斑斑；私菸案一路波折起伏，因為總統府一路遮掩指點。蔡英文一開始就將私菸案定調為「超買」，遭質疑會讓檢調辦不下去，連鬧幾天後才道歉改口「違法私菸」。但如果「超買」之說只算暗示，那麼總統府強調沒有政務機要涉案，算不算明傳口諭畫辦案紅線？

總統府指導高築防火牆，民眾聽來卻是無銀三百兩。林家如捲入私菸案，讓府方說法破功。於是蔡英文又作指示，私菸和機上買菸性質不同；按照新的指導綱要，林家如仍然只是「超買」。關務署已經配合裁罰，檢方看著辦！

私菸蔡英文總統府林家如黃國昌

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