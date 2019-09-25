聯合報社論／從「台灣無用論」看我外交的「兩失」

2019-09-25 23:44 聯合報 聯合報社論



蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣五天連丟兩個邦交國，蔡英文總統沒有任何政策反省與人事檢討，反而美國國務院急著探索因應選項。美國總統川普主持在聯合國總部舉行的活動與演講，邀我紐約辦事處長出席，行政院長蘇貞昌表示這是重要的外交突破；不過，盱衡全局，稱台美關係突破則可，說是重要外交突破則牛皮有點大、臉皮有點厚。

國人歡迎台美關係突破，也樂見台灣在聯合國亮相。但因為美國對中共還以顏色，挾帶台灣進場，而沾沾自喜，只反映了蔡政府外交政策越走越窄，外交關係只剩台美關係的窘狀；事實上，台灣正被聯合國所屬國際民航組織大會拒於門外。外交虛進實退，也敢表為政績？再以甫斷交的兩國為例，索羅門對美國介入頗有微詞，並直言中國對索國落實聯合國目標具關鍵地位，對其抗衡澳洲更有幫助；而吉里巴斯才致函聯合國秘書長挺台參與聯合國，沒兩天卻跟著外交轉向了。

對於台灣面臨的外交困境，蔡英文把責任推給中國大陸，譴責北京介入台灣選舉。但台灣接連斷交，不只有中國大陸的因素，還有民進黨僵硬的外交政策，以及過度依賴美國的消極心態。

蔡政府三年多失去七個邦交國，這些斷交事件有幾個共通特性：首先，他們都因經濟理由選擇了北京；例如索羅門總理蘇嘉瓦瑞說，一帶一路帶來巨大利益，而「台灣對我們毫無用處」。其次，縱有美澳等國積極牽制，不但無法挽回邦交國，他們反而認為台灣介入中國與美澳在南太平洋的政治角力，這也是蘇嘉瓦瑞說「中國是協助索國與澳洲抗衡的更好外交夥伴」的背後因素。

然而，面對美澳在南太平洋及拉丁美洲的勢力消褪，以及邦交國面對中國大陸崛起的心態改變，蔡政府仍然把美國的印太戰略奉為維護邦交的護身符，恐怕與國際現實脫節。我國還把過去的農耕團等經援政策，當成無往不利的固邦政策，而罔顧中國大陸一帶一路對邦交國經濟紅利的強力誘惑，也無視美澳強推圍堵中國，對我邦交國產生巨大反作用力，這導致我國對邦交國金援政策的失效與預警政策的失能。

首先是以金援為主的政策失效。過去兩岸爭奪邦交國，通常是以金援數字高低決定勝負，但是中國大陸早已打破迷思，改以國營企業作先鋒，進行基礎建設及改善交通設施，之後再逐漸引進官方的經濟援助及無償貸款，來強化對該國的政治影響力。此中固然有兩岸經濟實力強弱的對比，但相形之下，我國對邦交國雖已調整全面金援的思維，但仍未能跳脫金援為主的外交模式。這次索羅門在最後階段傳出將驅逐我國大使，理由是台灣以一人一百萬美元為條件要求國會議員支持；如果屬實，這是嚴重干預他國內政的行為。面對中國大陸一帶一路的巨大經濟紅利挑戰，台灣必須從根本檢討外交政策與作為。

其次是預警政策的失能。民進黨上台後，兩岸欠缺對話管道及互信基礎，加上蔡政府積極聯美日抗中，兩岸關係形成對抗格局。中共以挖外交牆腳及壓縮國際空間對台灣極限施壓，在兩岸政經實力失衡下，蔡政府便拉攏美日澳等國來為我國外交護盤，利用美澳抗衡圍堵中國的形勢，把鞏固台灣邦交國與維護美國戰略利益劃上等號。

例如去年薩爾瓦多與我國斷交後，美國國務院還召回多明尼加、薩爾瓦多及巴拿馬大使，幫台灣維護中美洲邦交。最近美國國會也傳出所謂「台北法案」，為台灣外交護航。這樣的趨勢是否讓蔡政府也漸把美國當成是台灣外交的護衛，以為有「美」萬事足，而逐漸對邦交國內部政治變動失去預警性，形成彷若另類「外交休兵」的消極心態。

面對中國大陸日漸細緻化的經援政策，我政府應改變二元的外交政策，而以多元的思考來處理外交，重回錢復所說「大陸政策」才是上位政策的警語；否則，友邦認為「台灣無用」，台美關係再突破，我國外交也只會成為美中角力的祭品，而一旦美中妥協，台灣「無用」，真會淪為棄子。