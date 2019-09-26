經濟日報社論／經濟政策評估應回歸專業

2019-09-26 02:23 經濟日報 經濟日報社論



造成台灣經濟發展瓶頸的因素很多，但是政治扭曲經濟政策這一項，非但不分藍綠都愛不釋手，而且每回愈靠近大選就愈嚴重。對台灣的未來，這是一種無聲的殺手，如何讓政治退場，回歸專業，至為關鍵。

經濟運作有一定的法則，政治扭曲往往造成二個結果。第一是短期政治效果落入政客口袋，扭曲的代價卻由全民埋單；第二是政治甜頭只會引來更多扭曲的惡性循環，終至無法自拔。然而任何民主國家在制定政策時，也不可能完全不考慮政治，因此所謂政治扭曲經濟，指的不是政治絕不能介入經濟，而是決策評估過程中，政治與經濟考量的比重出現失衡問題；失衡愈多的國家，浪費及無效率就愈多。

有關評估程序，先以高鐵延伸為例。高鐵延伸至屏東的經濟成本、需求及效益預測，可以用科學專業進行推估，但最困難的部分是無形效益的大小。延伸到屏東究竟是否會讓屏東翻轉，競爭力提升，還是會像苗栗、彰化一樣，帶動效果有限？這種長期、抽象的效益可以無限大，也可以被視為天方夜譚而一文不值。對於此案，行政院蘇院長強調建設不能只看數字，也要「公平對待」。當高鐵建設成為區分是否公平的標準時，建設費用多高、日後是否虧損等經濟問題彷彿變得次要。

公平當然重要，但不能不考慮代價。因此何時公平可求、何時太貴要叫停，就是政治與經濟的平衡點拿捏問題。經濟建設政策不乏以追求公平為目標的案例；最極端的例子，就是水、電、電話、教育、郵政、醫療及公車的普及服務政策。普及服務的基本定義是「在任何地點的任何國民，只要有需求，都可以相同價格獲得相同品質的服務」。

普及服務追求的是全面公平，但這樣的境界所費不逮，因此要增加的普及服務項目，往往要經過嚴肅地反覆討論，同時考量代價與成本，方能確定其民生必須性、重要性及對國家發展的價值。以寬頻上網為例，其對生活便利及競爭力意義絕對高於高鐵。然而雖然在都會區寬頻已經跟自來水一樣普及，迄今尚未成為台灣全體國民的「普及服務」。

前瞻基礎建設計畫跟業者一起投入16億元，只把寬頻延伸到偏鄉的國民中小學、衛生所、圖書館、公車站等公共場所，而非「到家到戶」，理由正是當地居民申裝意願低落，投資會造成浪費。可見寬頻與公平固然重要，有無需求這個經濟問題才是平衡點的研判基礎。同理，把公平無限上綱做為高鐵延伸與否的關鍵判斷基準，很難不產生政治與經濟考量失衡的疑慮。

再看計程車與Uber爭議。開放Uber當然會影響計程車生計，但科技與民眾需求也很難抗拒。政府先是禁止Uber以回應計程車駕駛的政治壓力，後又面對Uber駕駛的政治壓力而鬆綁，並以加碼計程車汰舊換新補助，企圖平息反彈。不料近日有意延長Uber轉型緩衝期，照樣引發小黃司機上街抗議。

是否開放Uber、是否該補貼計程車換新，理應是經濟民生思維主導的問題。首先，監管計程車及Uber的首要原因不在確保駕駛生計，而是保護乘客權益及安全；其次才是透過總量管制等方式，確保道路秩序及避免過度競爭。目前的作法反而把駕駛意願及生計放在第一位考量的扭曲，顯然是基於政治考量；但小黃駕駛與Uber駕駛是競爭對手，利益衝突，當然會出現「順了姑意逆嫂意」這種進退兩難的惡性循環局面。

不論是高鐵延伸的利弊，或是Uber小黃如何共存，都還有討論的空間。但對台灣而言，關鍵在於評估過程若能少一些政治，多一些專業與科學，才是持續成長的關鍵。