聯合報黑白集／蔣日記．龍藏經．蔡論文

2019-09-20 23:48 聯合報 聯合報黑白集



牛津大學經濟史博士徐永泰發表「蔡英文總統論文讀後感」，提出論文質疑，總統府回應，蔡總統的學位是真的、論文是真的。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文論文不肯「開箱」，「論文門」就關不起來，還愈燒愈旺。

兩位博士分赴倫敦政經學院親覽蔡英文的論文，提出多處難以理解的疑惑。蔡英文的回應四兩撥千斤：學位是真的，博士論文假不了；但對相關疑雲，仍避重就輕，甚至反過來把責任推給倫敦政經學院，真實情況仍如五里霧中。

論文為何遲了卅五年才進到圖書館建檔，不見主考官簽字，蔡英文都推說這是卅五年前的作法。加上論文基本格式諸多不符專業的嚴重缺陷，蔡英文是在用她的論文檢驗倫敦政經學院的學術水準？

論文為何嚴格限制查閱，層層關卡，條條禁令，解封無期，圖書館員指出是校方尊重作者的要求。蔡英文卻說她不知道，不是她訂的規定，她也想去了解。這是校方人員說謊，或是蔡英文打迷糊？

蔡英文論文閱覽設限嚴格，連美國史丹佛大學胡佛研究所的「蔣介石日記」也要自嘆弗如，甚至堪比過去故宮傳說中親睹得享福報，只供總統貴賓密覽的「龍藏經」了。這本具有蔣公日記與康熙龍藏經規格的論文，蔡英文不輕易開箱讓庶民「聞香」，亦在情理之中。

蔣公日記具歷史價值，康熙龍藏經富文物價值，蔡英文論文學術價值不詳，因為內容禁止引用轉述；不過，論文基本格式諸多錯誤範例，足供所有博碩士生引以為鑒，這或是蔡論文迄今最重要的學術貢獻。