聯合報社論／韌性台灣：九二一震殤廿年

2019-09-20 23:54 聯合報 聯合報社論



今天是九二一地震20周年，雲林縣各級學校昨天配合交通部模擬地震狀況訊息，實施避難掩護演練。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

九二一大震，轉眼廿年。一○二秒的天搖地動，竟讓此日成兩千多人的共同祭日；台灣經濟損失三千億元，道路橋梁、電力及維生管線重創，屋舍家園與學校公所齊埋，大規模的山崩與土壤液化更引發後續數年的土石流災禍。

廿年寒暑，已將巨災化成記憶中淡去的傷痕。近日聯合報推出「九二一震殤廿年」專題，在「寫一封信給九二一」徵文中，讀者「二哥」說，「曾經，在這片土地上有座老宅，生活在老宅的人與物，都化為塵土滋養大地。」忙於選舉火併的政府，自無暇省思九二一的歷史意義。但明年第一次有投票權的孩子，當年尚在襁褓或未出生，對這場百年大震並無太多印象；活過巨變的世代有責任對孩子訴說，當年台灣是如何由巨災中浴火重生。

尚握有權力的世代更該反躬自省：我們當年的應變與決策，都是當下最好而負責的決定嗎？這些決定與省思如何形塑了其後災難應變機制？更重要的是：廿年淬鍊，我們果真已在制度與觀念上建構起韌性台灣，讓下一世代免於驚懼？

回看九二一，最大的痛，也激出最大的善。民間力量迸發，展現前所未見的社會修復能量：海量物資與捐款、人力動員、災民自救。

九二一召喚出台灣最大規模的愛心能量。現金捐款高達三一五億元，民間捐款約占政府編列重建經費總額的七分之一。其後的八八風災、高雄氣爆、台南維冠大樓傾塌、八仙塵爆等，民眾捐款動輒數十億元，這都是九二一之前未見。

當年台灣公民社會已漸成熟，民間成立「全國民間災後重建協調監督盟」，監督捐款流向，更資助下鄉協助重建的民間團體。這是台灣社福版圖翻轉關鍵，在廢墟中引入資源，培力在地，「災民」標籤早早撕去，自力重建。

當年也首創縣市認養災區模式，例如台北市認養南投國姓與中寮、高雄市認養台中東勢、屏東縣認養埔里等。這是生命共同體的最佳體現。兩年後納莉風災重創台北市，中寮人打電話給台北市，「我們鄉下沒錢沒物資，就是有人力，你們要不要？」受災的內湖區於是有了中寮阿公阿嬤扛鏟挖泥、苦力「報恩」的身影。

廿年後回首，可嘆台灣仍是個沒有章法並且善忘教訓的社會，面對天災人禍，仍是「對罵多於對策」；九二一救災與重建中的障礙，反覆在其後災難重現，讓天災雪上加霜。

例如，即使有《九二一震災重建暫行條例》開綠燈，仍不時上演「村民包遊覽車去台北蓋章」的荒謬畫面。層層的審核關卡、因人而異的條文解釋、不斷更迭的地方政治勢力，造成另一種「行政災難」。但本位與官僚主義的行政障礙，至今仍頑強存在。

第二種障礙，是求快、求績效、數字導向的重建ＫＰＩ思維。九二一後迅速矗立了五千多戶組合屋，是民間與國際援建的暫時庇護。震災將滿三年，政府一度決心鐵腕拆除，因為怕成為治安死角，「更不希望組合屋成為貧民區的代名詞」。究其實是組合屋的存在，讓政府顏上無光。而這種求快、眼不見為淨的思維，在八八風災更變本加厲。

九二一大震一個月後，聯合報迅速動員，出版「震殤─九二一集集大震」一書，為歷史留下證言。序言點出，「震殤」不僅是看見台灣土地上「曾發生的無情破壞與罔極悲慟；更希望後人……今昔對比，從他們屆時所見的災後復興的種種奇蹟裡，領悟出人們克服災難的決心與能力。」

九二一廿年後的台灣，籠罩在政治詭譎的迷霧中，也顫抖於台灣在世局中的命運。年輕世代或許正面對「亡國感」而引發的虛無與厭世，那麼，請由九二一汲取力量吧：即使台灣曾經天崩地裂，但強韌力量總由大地碎裂處迸發。九二一廿年，更要看見台灣無法摧折的韌性，為台灣集體生命理念的重建與新生找到方向。