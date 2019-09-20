聯合報黑白集／內心戲沒有票

2019-09-20 00:47 聯合報 聯合報黑白集



郭董棄選，韓國瑜表示想拜訪請益，郭辦發言人冷回應。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

郭董棄選，藍營好不容易可進行整合。韓國瑜表示要拜訪郭台銘，向他請益；馬上遭郭辦發言人冷言以對，說郭董以後會更忙，「不耽誤韓市長選舉時間」。話這麼酸，顯然餘恨未消。

政治從來不是有趣的事，更不是什麼溫馨感人的倫理大戲。但如果政治人物可以不要那麼冷冰冰、火辣辣、酸溜溜，或者始終爾虞我詐，而表現得比較貼近人情一點；至少可讓民眾會心一笑，感受到些許人性。如此，人們對政治的惡感也許能減少許多。

但現在大家看到的，除了政黨惡鬥，都是政治人物莫名其妙的「內心戲」；大家猜了半天謎，也不得其解。例如：這個人不想跟那個人同台，那個人又故意跟這個人錯身而過，最後他們終於相互擁抱的姿態又顯得多麼貓膩。再如，某大老拒當誰的副手，卻語帶玄機地暗示自己有另一種搭配可能。又如，某黨主席自己不去登記連署，卻又蹭別的黨看看別人要不要提名他，然後還自抬身價說要看對方提出什麼條件。

都什麼時代了，怎麼還會有政治人物以為民眾喜歡看這種無聊的個人內心戲？政治是眾人之事，公共事務就請力求公開透明，不要在暗地裡搞小把戲。即使只是政黨內部事務，不然就大大方方地表態，不然就私下努力穿梭協調，最後把菜端上來才算數。

表演個人內心戲，真的賺不到票，只會惹人反感。韓國瑜想要與郭董和解，一時恐成不了事，等做成再來昭告天下吧！