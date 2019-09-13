聯合報黑白集／石木欽也該公審

2019-09-13 23:41 聯合報 聯合報黑白集



公務員懲戒委員會委員長石木欽，因涉嫌不當接受招待而「自行請辭」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台大校長管中閔因幫周刊撰寫社論被控「違法兼職」，上周遭到公懲會的申誡處分。十天之後，公懲會委員長石木欽爆發「違反法官倫理」及「不當接受招待」醜聞，而辭去委員長職務。兩相對照，兩案的處理顯得多不相稱！

石木欽多年前即遭檢舉，在最高法院庭長期間與訴訟案件的當事人「過從甚密」，且居間喬案子。北檢和廉政署追查了四年，發現其不當行為從多年前就開始，不僅交往複雜，且數度接受案件當事人「招待」。但在漫長的調查期間，石木欽照樣一路升官，升到高等法院院長，又在二○一七年底由蔡總統發布他升任公懲會委員長。這真是獨到的「識人之明」！

石木欽在公懲會任內的重大創舉，即是破天荒地對管中閔兼職案採取「公開審理」方式，理由為這是「社會矚目重大案件」。果然，公審後不久，管中閔就因幫周刊寫稿獲罪，遭到申誡處分。

問題是，法官違反倫理與審理案件當事人不當往來，且接受被告的招待；這種情狀，比起政務官為雜誌撰寫評論，不是更嚴重百倍的事嗎？那麼，司法院可以讓石木欽輕易辭職了事，一走了之嗎？既然石木欽可以發明「公審」的辦法，司法部門何不以其人之道還治其人，讓他也接受公審一番，讓民眾看看我們這些高級法官都是如何酬酢徇私的？

什麼樣的國家，竟會派操守不當的法官來主持公懲會？俟他濫權完畢，便當成走狗烹了。