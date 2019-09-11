聯合報黑白集／宜蘭高鐵乾脆一起來

2019-09-11 23:56 聯合報 聯合報黑白集



高鐵確定南延屏東。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇貞昌在屏東宣布了「高鐵南延」計畫，並闡述了「西高鐵、東快鐵」的全台鐵路串連藍圖。照此想法，林佳龍稍早已露口風的「北宜高鐵」何不一起推動？高鐵同時「南延屏東、北伸宜蘭」，也可顯示蔡政府非比尋常的魄力。

林佳龍出任交通部長後，滿口都是如何增加交通建設。七月間，他就預告了高鐵南延「晚做不如早做」，果然九月就由蘇揆端上桌。六月間，他也曾透露「高鐵延伸宜蘭」的構想；到了八月，即宣布「北宜高鐵」可成為取代「北宜直鐵」的選項。再隔兩個月，大家聽到政府宣布高鐵「北延宜蘭」，應該也不意外吧！

不僅如此，林佳龍也關心各項公路建設。五月間，他到中橫公路視察了一下，認為封閉了十九年的谷關到德基路段環境已「趨於穩定」，當即說中橫要從民國一一四年開始復建施工。即使經費高達百億，許多專家也認為當地地質仍不穩定，但林佳龍力排眾議，說有信心給民眾一條便利安全的路。

儘管民進黨不斷遭批評施政效能太低，但蔡政府創造執政及建設奇蹟的心志，從來不曾減損。輿論都認為，政府一直發津貼和補助並非良好的治國方式，但蘇貞昌不改其志繼續推出。

外界都覺得，交通發展不應該只是一味地建設又建設，而應該著重軟體建設的改進及用路文化的提升，並考量道路的用量及財政負擔。但對雄才大略如林佳龍，恐怕只有硬體才是交通建設的上品吧？