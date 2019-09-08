聯合報社論／柯文哲、蔡英文、陳菊，都是另一個韓國瑜？

2019-09-08 00:05 聯合報 聯合報社論



台北市長柯文哲脫口說「陳菊是比較肥的韓國瑜」，引發失言風波。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨立委段宜康臉書點評「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，台北市長柯文哲回擊，「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」引爆一場拿身材做文章的失言風波。歧視語言前科累累的柯文哲堅不認錯，無足為奇。但回到段、柯抬槓的原點，柯文哲所指「韓國瑜為什麼會變成名詞或形容詞在被用」，的確值得討論；而柯文哲像韓國瑜嗎？蔡英文和陳菊又像韓國瑜嗎？

雖然柯文哲強調「肥」這個字只是「一個狀況的形容詞」，否認失言，也拒道歉，甚至批評這是「抓住一個字就興風作浪，有點像文字獄的社會文化」；但柯文哲說法顯然與社會的普遍認知有很大差距。包括最近的「討厭外省人」、「林志玲嫁人懷孕退出比賽（美）」等歧視語言在內，自言「性平教育不及格」的柯文哲，四年多來在各種反歧視的課題上，依然故我，毫無長進。

可以附帶一問的是，從當初在民進黨鼎力相助下素人競選台北市長開始，柯文哲各種歧視語言不斷，但民進黨一向不忍苛責，包容愛護有加，如今翻臉，則大加撻伐，矢石齊射；果真是若為政治故，什麼價值皆可拋！

不過，回到問題原點，韓國瑜為什麼會變成名詞或形容詞在被用？段宜康沒解釋，柯文哲為什麼是會考試的韓國瑜；柯文哲也沒說明，蔡英文和陳菊為什麼因此是另一個韓國瑜。但韓流的起點，正是段宜康所屬新潮流去踹翻韓國瑜的北農菜攤，因此耍賴不吞曲棍球的段宜康，當然對韓國瑜沒有好話。至於柯文哲最近猛批蔡英文，更對新潮流深惡痛絕，當他回應段宜康的嘲諷時，重點其實不在韓國瑜，而主要是針對蔡英文以及包圍拱衛著蔡英文的新潮流，當然也沒什麼好臉色。

有趣的是，如果把段宜康的諷喻與柯文哲的反擊合在一起，那麼，彷彿柯文哲、蔡英文、陳菊，都是另一個韓國瑜！的確，他們都曾享有如日中天的聲勢，但也都有在低潮中奮進的堅強意志力；他們都擁有數量龐大而堅貞不渝的鐵粉，但在扭曲人性的競選過程中也會不斷掉粉；他們豐富的選舉語言總能吸引媒體聚焦，但常見的大話、酸語或失言也都引起莫大的爭議；重點是，他們不是想選總統，就是要當「造王者」！

不過，認真細究，柯文哲、蔡英文、陳菊，他們都不會是另一個韓國瑜！問題不在會不會考試，他們連互罵也都流露著菁英主義的高傲思維；差別也不在身材胖瘦，那終究還是跳不出歧視框架的直覺反射語言。真正的關鍵在是否真誠面對人民：沒有文青的虛矯，只有不加修飾的庶民語言；沒有菁英的傲慢，只問人民的困境與出路；一句「勿忘世上苦人多」，道盡韓國瑜與柯文哲、蔡英文、陳菊的差距！

事實上，跨越地域、族群與世代差距的韓流，曾經是各界亟欲解讀的台灣政治社會現象。韓流一舉吹散民進黨執政迷霧，反映苦人的不平，帶來民生經濟的希望曙光；尤其在國旗旗海光復台灣街頭的那一刻，激勵的人心，又開始感受到中華民國的榮光；而人們也因此相信，「九二共識」畢竟還是兩岸的定海神針。正因為韓流打破綠色政治神話，重啟兩岸交流大門，而且橫掃綠營牛鬼蛇神，撬動小英政權根基，故而藍綠之間，愛之竭誠擁戴，惡之咬牙切齒。

最近黑韓產業鏈興旺，加上國民黨初選紛擾、藍營隱現裂解之勢，以及二○二○大選三腳督可能失衡，對於韓國瑜被用來與柯文哲、蔡英文和陳菊比附互槓，表面上只是一場政治口水的奇觀，實質上卻直指韓國瑜現象的根源與出路。韓流去年盛極一時，這幾個月來卻跌宕起伏；今天新北造勢聽他唱完「浪子回頭」後，人們將會更嚴格地檢驗「韓國瑜」這三個字所承載的國政願景。