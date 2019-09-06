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聯合報黑白集／三百萬的謎中謎

2019-09-06 23:51聯合報 聯合報黑白集

立委陳明文（右）在高鐵遺落300萬元現金，他出示監視器畫面，證明錢是從家中帶出來...
立委陳明文（右）在高鐵遺落300萬元現金，他出示監視器畫面，證明錢是從家中帶出來。圖／聯合報系資料照片
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綠委陳明文提著三百萬元現金，要資助兒子到菲律賓開珍珠奶茶店，這原是個父子情深的感人故事。誰料，陳明文在解釋這筆錢為何在高鐵遺失時，竟順帶宣告兒子的創業夢已「腰斬」，讓人訝異。是陳明文「沒收」了兒子的夢，或者所謂的「創業」本來就是掰出來的？

這個創業劇本，一開始就寫得很糟。一，台灣出境最多只能帶十萬元現金，菲律賓入境最多則是一萬美元，創業要拿三百萬現鈔很扯。二，陳明文說兒子的公司尚未成立因此無法轉帳，但他不會連個人帳戶都沒有吧？三，外國人在菲國開公司最低門檻是二五○萬美元，台幣三百萬差遠了。四，陳明文丟了錢要兒子去領，又藉口稱兒子要創業，但鬧完就說珍奶店也不開了，這是把兒子當人頭嗎？

有些錢是見不得光的，這三百萬就是其中一種。陳明文出示了家中監視器照片，說錢確是從他家拉出來的；但這其實沒證明什麼。大家更想知道的是：錢怎麼進他家的？蔡碧仲說，這些錢是陳妻「分次提領」，每次都未超過五十萬洗錢申報限額；換言之，至少要提七次款，才能湊足三百萬。這點，檢察官可要仔細查看錢出自誰的帳戶，千萬別被唬弄或放水。

上次國安私菸案，總統府用「超買」來矯飾。這回三百萬現金疑雲，陳明文勉強掰出珍奶創業的故事，聽起來還滿符合新南向的政治正確，卻立刻因文不對題收回。這三百萬的謎中謎，後面要怎麼掰下去？

陳明文創業珍奶珍珠奶茶高鐵
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