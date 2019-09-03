聯合報黑白集／黃之鋒揭了女王新衣

2019-09-03 23:37 聯合報 聯合報黑白集



香港眾志秘書長黃之鋒（中）拜會時代力量立院黨團，立委黃國昌（右一）出面接待。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

香港眾志秘書長黃之鋒來台，他呼籲蔡政府通過《難民法》，或下修《港澳條例》門檻，給予受迫害的示威者中華民國公民身分，提供政治庇護。但蔡總統無意建立機制開門收人，僅強調比照國際社會，必要時基於人道協助在台港人。

民進黨把反送中事件當成催票機，這是路人皆知的事。蔡英文忌憚遭中共指為「幕後黑手」，刻意表態保持距離，卻透過林佳龍的基金會邀黃之鋒來台助威。黃之鋒趁蔡政府利用反送中之心機提出立難民法要求，未料卻讓民進黨底線走光：休談政治庇護，只能暫時安置。

從蘇揆說「相關法制已非常完備」，到綠委稱「事涉國籍法及難民定義」而面有難色，民進黨對政治庇護議題極力閃避。綠營鼓吹逢中必反，社會敵意殃及香港。事實上，對申請難民庇護者，政府無力確保其中沒有中共潛伏；對國人都箝以國安五法了，還有寬待港人的道理嗎？

更關鍵的是，蔡政府的「中華民國台灣」是借殼上市，自己妾身不明，自無從定位大陸及港澳難民。若視作外國難民，有違它假藉的憲法；若依港澳條例給予公民身分，便回歸「一中憲法」，自棄陣地，兩者無一可行。蔡英文說「台灣是主權獨立國家」，碰上黃之鋒就被戳破女王新衣。

台港本非命運共同體，看似同聲反中，但一是爭選票，一是爭民主，利害相矛盾。對民進黨來說，示威者若不留在燃燒的香港，雙方還有何「共同價值」？