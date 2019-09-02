聯合報黑白集／「和理非」到「攬炒」

2019-09-02 00:05 聯合報 聯合報黑白集



香港八三一示威，警民爆發嚴重衝突。（法新社） 分享 facebook

香港的八三一示威，四處上演火光、槍聲、白煙、水柱，還有濺血的「屍速列車」。港媒形容，這簡直是一場「城市戰爭」。原本標榜「和理非」（和平、理性、非暴力）的反送中示威，經過三個月奮戰，而今就剩下「攬炒」（玉石俱焚）的決心嗎？

「和理非」漸漸難以維持，一方面是受到港府近日不斷逮捕示威領袖的刺激，另一方面也是市民不斷抗爭卻得不到回應的憤怒升級。香港政府和市民之間，始終沒有任何對話的機會；香港立法會也因為民意代表性不足，而無法扮演「民意機關」的協調角色，因此只能坐視情況一路惡化。

對反送中運動而言，「和理非」原是一個重要的精神支柱，它凝聚了港人最大的共識，也支撐了國際社會的支持。但在頻繁的警民衝突中，有時因鎮壓手段的失當，有時是抗爭手段的過激，有時是不同立場的「假扮者」混入示威群眾趁機製造事端，破壞了和平、非暴力原則。在真相難辨的情況下，不少集會無法獲得核准，許多市民只好保持觀望，街頭就變成「勇武派」領軍主導。這樣的發展，其實正符合港府的期待，因為失控的街頭往往提供了最好的鎮壓藉口。

當「和理非」逐漸瘖啞，而「攬炒」呼聲震天價響，香港人也許更要提高警覺。倒不是因為恐懼鎮壓，而是要深思隨之而來的代價。當年六四之後，大陸的自由空氣至少被抽空了十年，那是令人窒息的時日。