聯合報黑白集／怪怪的台灣價值

2019-08-31 00:12 聯合報 聯合報黑白集



蔡英文總統（右）與台北市長柯文哲（左）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

柯文哲和蔡英文最近為了何謂「台灣價值」，兩人互相點名開槓。沒想到，「最貴實習生」吳音寧也出來幫腔，以五點內容嗆爆柯文哲。問題是，這樣吵來吵去，並沒有使真理愈辯愈明，反而使台灣價值愈顯窄縮。

蔡英文說，台灣價值的核心，就是台灣的主權、安全、民主自由的生活方式。這個定義聽起來很合理，但要套到每個人身上，就未必都合適。畢竟，一般老百姓哪過問得了國家主權和安全？即使柯文哲身為首都市長，他只不過說了一下「兩岸一家親」，就被綠營打入十八層地獄。那樣的「台灣價值」，不嫌太狹隘嗎？

至於吳音寧的五點台灣價值，林林總總包括了男女平權、疼惜弱勢、尊重他人、負責承擔、守護台灣等。基本上，前四項和一般共認的普世價值差異不大，只不過多了一項「認定台灣是我們的家」。然而，生為台灣國民，居住在這塊地方，誰不認為台灣是我們的家呢？又有誰有資格認定別人不把台灣當家呢？

說穿了，蔡英文之所以會用「台灣價值」來考柯文哲，無非就是認為只有民進黨有資格談這件事。至於其他人，無論你再怎麼流血流汗，怎麼辛苦耕耘，民進黨都可以用它的小定義把你圈在外面，你甚至連回答這個問題的資格都沒有。

也因此，在這個怪怪的「台灣價值」底下，徇私濫權沒關係，打壓異己沒關係，霸道集權沒關係。因為，這類的台灣價值是不接受他者批評的。