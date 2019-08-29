聯合報社論／地方政府正一步步陷入前瞻計畫財政深淵

2019-08-29 00:09 聯合報 聯合報社論



新竹車站平台計畫獲前瞻計畫補助。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統近來多次誇示，明年度國家預算是廿二年來首達財政收支平衡，並提到前瞻建設雖有諸多建設計畫，預算編列是赤字編列，但過去兩年決算時都有結餘；因此夸言蔡政府「是有史以來最遵守財政紀律的政府」。但審計部最近公布前瞻計畫第一期決算報告，「實現率」僅六成，中央補助地方政府預算的實現率更低到五成三；其中，墊底的桃園市僅三成四。

對於如此難堪的數字，行政院和國發會辯稱，前瞻第一期預算無論就「執行率」或總計畫經費「達成率」都超過九成。原來，國發會的計算方式，是「經費撥下去那一刻」就列入執行率與達成率；而審計部則俟工程完成、付清驗收後，才計入實現率。這些不同算法，在公共工程計畫執行監督上各自扮演不同角色；但行政院端出的高執行率背後，卻暴露了好大喜功的心態及財政隱憂。

蔡政府一方面自詡「嚴守財政紀律」，但另一方面，又規避預算法，前瞻建設計畫以「特別預算」編列之舉債將高達八千多億。當初在中央的鼓動下，地方爭相提報計畫，早被質疑充斥灌水、大雜燴式的非必要建設。計畫上路後，這輛胡亂湊和、勉強上路的拼裝車，果然立刻現出困窘的原形。

最顯著的例子，爭取到前瞻計畫「水環境建設」預算的苗栗縣卓蘭鎮「大安溪濕地公園」，居然將原有的荒廢濕地和草叢全部清除剷平，改為人造林，被質疑先毀了石虎家園再來蓋石虎公園。目前這項計畫已暫時停工，卻是前瞻計畫中眾多荒謬建設的縮影。

從政院聲稱的九成執行率，到地方實際不到六成的實現率，其中落差，問題就出在地方政府執行力跟不上中央的撥錢速度。地方當初倉促提案，實際執行後，卻因準備不周或能力不足，以致工程延宕。中央卻未依照工程的實際執行進度撥款，導致「應付未付款」大增，巨額款項就滯留在地方政府無用武之地，這難道不是另一種財政虛擲嗎？

儘管國發會聲稱，在撥款後，「持續監督計畫落實」；但實情如何，外界心知肚明。問題在，這種只顧撥錢、不問實績得到的高執行率，政府好意思大聲嚷嚷嗎？

另一項更大的財政風險是，前瞻建設中近半是軌道建設，財務計畫中完全未提到的「地方配合款」，恐將一舉沖垮地方的財政堤防。根據審計部報告，地方政府從一○七年到一一三年的前瞻計畫，自籌財源所需經費就高達二八八四億元。計畫結束後，地方還要再自籌一二四三億，兩者合計高達四一二七億元。中央在一一四年後，亦需以公務預算編列一千三百多億，支應後續建設。這其中，九成以上都是為了軌道建設預算需求。

而光是第一期計畫，地方政府自籌經費就高達一五○○億，其中又以當初爭取到最多軌道建設的桃園市最高，達六百多億；新北市次之，也要五百多億。但第一期中真正被納入地方年度預算、並經議會同意墊付的支應金額，卻不超過兩百億元。這其中，財政因素恐遠高於政治因素。

軌道建設期程漫長，隨著建設逐漸進入工程高峰期，地方配合款的壓力也將愈發沉重。但目前地方政府財政多半困窘，舉債空間所剩無幾，若不舉債，必定排擠其他軟硬體建設。地方已紛紛要求中央提高補助比率，如此，中央是否又要拉高舉債？另一個更嚴重的隱藏債務是，這些遍地開花的軌道建設，未來通車後勢將出現營運虧損，恐成壓垮地方政府的另一重擔。

對於地方財政的隱藏性風險與經費來源，在前瞻計畫中資訊皆未充分揭露；但蔡政府竟大言不慚，自誇財政紀律卓然。眼看著地方正因前瞻計畫一步步跨入財政深淵，蔡政府還在自誇高執行率，非但不見財政紀律，更充滿道德風險。