聯合報黑白集／「功勞簿」上的真相
為了拚連任，蔡總統最近四處誇口，什麼政策都是她的功勞，台灣未來沒有她就不行。但只要認真查一下，功勞簿上的真相很快就被踢爆造假；她自詡我駐紐約辦事處大樓是她買的，即是一例。
蔡英文在台中「辣台派」開講中大發豪語：「誰有這樣的氣魄跟願景，居然在紐約買了一棟大樓，把台灣在紐約所有機關集中在那裡上班，變成一個地標？」「我告訴你，就是我啦！」說得煞有介事，卻立刻被當年催生此事的外交官夏立言戳破。事實是，紐約辦事處在二○○五年底就啟用，小英二○○六年才出任副院長，不可能主導這項計畫。
陳水扁也跟進補了一腳說，這計畫是游錫堃當閣揆時完成，輪不到蔡英文居功。二○○五年十月紐約辦事處啟用時，蔡英文還是不分區立委，根本管不到這件事。「辣台妹」能把不曾參與的事說得活靈活現，應不是幕僚給錯資料，而是她自己接錯線想像出來的。
蔡英文最近到金門訪問，也自誇「小三通」是她任陸委會主委時開闢的便道，希望大家珍惜，不要輕易讓它中斷。話說得倒好聽，但回頭看，國民黨促成的兩岸大交流泰半已毀在她手裡，她卻還在炫耀自己的小三通功勞，豈不可笑？
呂秀蓮說，蔡政府把《公投法》關進鐵籠後，她就得了厭食症暴瘦，她受不了蔡英文的自大和自負。此話不假，最近台灣社會的「亡國感」是怎麼來的，小英在功勞簿上也該記上一筆吧！
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