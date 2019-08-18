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聯合報黑白集／韓團的美麗與哀愁

2019-08-18 00:10聯合報 聯合報黑白集

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團昨天成軍。記者曾吉松／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團昨天成軍。記者曾吉松／攝影
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韓國瑜國政顧問團昨天正式成立，由前閣揆張善政領軍壓陣，並網羅逾百知名成員，足以說明韓國瑜及藍營有備而來，絕非只想靠韓粉或「討厭民進黨」打天下。只是名單再亮麗，仍有不少現實問題必須克服。

國民黨雖輸了上屆總統更慘賠立委，終究有其底氣，因此要集合前政務官、學者專家、青創、青農、文化界菁英組成國政顧問團，並在兩岸、外交、憲政、司法等廿領域各提出政策白皮書，並非難事。

問題在於，雖然大家都要求端出政策、拿出牛肉，不要空心、也不要草包治國，但真正讓選民投下神聖一票多半仍取決於對候選人的印象。換言之，國政顧問團獻何良策是一回事，候選人能不能消化、融會、貫通，進而打動選民又是另一回事。

韓國瑜國政顧問團成員都在其專業領域有所成就，但這些菁英所擬的政策白皮書能否獲取民眾共鳴？理性政策牌該如何迎戰激化民粹牌？均是韓團必須考量的政治現實；甚且，韓團以馬朝班底為主幹，可想而知對手一定會拿馬英九執政大作文章。

國政顧問團縱有良策，韓國瑜的庶民語言也極具優勢，但他在市長選舉期間政策與辯論準備不足是不爭事實，韓國瑜能否將兩者充分融合，用庶民語言有效說明國政藍圖，將是很大的挑戰。

韓團的亮點，與標榜庶民的韓國瑜乃至韓粉間恐怕尚多亟待磨合之處。國政顧問團成軍，韓國瑜的國政大挑戰才真正開始。

韓國瑜張善政青農馬英九國民黨菁英2020選舉

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