經濟日報社論／各國搶人才 台灣別再處變不驚

2019-08-17 02:21 經濟日報 經濟日報社論



英國「脫歐」之後，經濟可能面臨嚴重衝擊，包括大量外企總部將從倫敦撤離，眾多國際人才也將離開英國。為防杜此種不利狀況，英國首相強森表示，將在脫歐後對移民法規進行重大變革，通過快速辦理簽證來吸引科技人才，希望英國移民體系能吸納全球各地最優秀人才。新構想顯然是在回應稍早惠康基金會（Wellcome Trust）的警告，認為在無協議脫歐下，英國科研將受到嚴重傷害。英國內政部和商業部將和科學界合作研究新的快速移民通道，並於今年稍晚推出新措施。

在人工智慧（AI）、大數據等新科技大行其道的今天，人才在創新產業的重要性已無庸置疑；各國無不使盡渾身解數，招攬優秀人才因應全球競爭。中國大陸最近被美國盯上的「千人計畫」，早已為其在全球延攬近萬名頂尖華裔人才，連美國都開始緊張而加以反制。大陸各大城市延攬人才的競爭計畫推陳出新，讓有競爭力的年輕人趨之若鶩。遠的不說，2017年武漢、成都相繼提出人才吸引方案；隨後「珠海英才計畫」跟進，提供人才50%的住房產權；天津市則以「海河英才計畫」為英才直接辦理落戶，吸引30萬人申請。珠海隨後加碼，投入25億人民幣（超過新台幣100億元）提供落戶補貼、住房產權、子女入學、醫療等系列優惠。西安市為發展金融業，對擁有ACCA（特許公認會計師）證書者提供最高50萬人民幣生活工作補貼。成都市「天府英才計畫」，對高端人才更提供80萬人民幣落戶安家補貼和系列優惠。廣州和深圳也都提出高層次產業人才「菁英計畫」。

面對中國大陸各地搶奪人才的激烈競爭，台灣的態度看來懶懶散散、處變不驚，導致在人才競爭力的國際評比中節節敗退。洛桑國際管理學院（IMD）去年底發表的評比，台灣一次下滑了4名、退到27名，且第一次落後馬來西亞。台灣表現最差的三個細項，分別是「吸引國外技術人才」排55名、「人才外流」排51名、「留才攬才」政策排45名。主計總處估計，國內有70多萬專才外流，引進的多是藍領勞工，迄無有效攬才辦法，政府空喊人才外流是「國安危機」，提出的辦法卻有如雞肋，難和對岸較量。

即便在進步的香港和新加坡，對高層次人才引進的積極性，也是台灣難望其項背的。香港以全球最高薪資來吸引各界人才，幾所大學對師資的福利配套（包括宿舍或租屋津貼、教育補貼）都非常出色。新加坡甚至由教育部長直接寫信給台灣教授挖角到新加坡國立大學、提供配偶工作、子女全額教育補貼，不少台灣最優秀學者自然移往兩地發展。曾任飛利浦副總裁的羅益強生前口述，新加坡為網羅他，每年到台灣遊說他移居星國，前後長達11年。在他堅辭後，新加坡仍噓寒問暖，請他隨時提供星國建議。

先進國家中，芬蘭在2013年提出「2020移民策略」，以整套策略引進三類高階人才，包括大學和科研機構人才、產業高階管理人才和服務業高技能人才。配套措施包括減稅、建立留才網站協助移民、設立移民就業委員會、推動國際學生留才計畫、設立創新平台媒合國際學生和本地企業來留才。這些吸引國際人才留駐該國的構想，值得國人深思和參考。

在無法根本解決問題之前，台灣相對於南亞和少數東南亞國家還是具有相當優勢，至少可以設定印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、越南等國傑出青年，提供大量博碩士獎學金並搭配就業和生活輔導，加上類似英國的快速居留權，至少可以部分填補高科技人才空缺，局部舒緩當前的人才「國安危機」。