聯合報黑白集／當政府變訴訟蟑螂

2019-08-13 00:06 聯合報 聯合報黑白集



韓國瑜比喻自己的選舉資源對比蔡英文的「洋槍砲」，只是「小水果刀」，被蘇貞昌酸說要依法送辦。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這陣子以來，和民進黨最密切的新聞關鍵字，大概是「提告」兩字。把陳菊和私菸案牽上關聯，告！蘇貞昌說韓國瑜江湖味被民眾做圖反酸，告！七十歲老婦轉傳蔡政府金錢外交的圖，告！傳蘇貞昌公祭「擲筆」畫面，告！可謂無所不告。

這些高官捍衛自己名譽的方法，不是提告誹謗或妨礙名譽，而是祭出《社會秩序維護法》的「散播謠言罪」，公權力機關立刻動員配合。陳菊親信趙嘉寶被通緝五年才就逮；酸蘇貞昌「光頭佬」之當事人，發文一周就被刑事局傳喚。效率之高，令人嘆為觀止。

於是「政府提告、警調法辦、法院裁罰」，成了固定套路。打開調查局官網，「打假訊息」淹沒官方新聞快報；連民眾日常的酸文，也被當成「煽惑犯罪」的大案來辦。諷刺的是，震驚國際的私菸案，則靜悄悄地，未見隻字。堂堂警調，已成綠朝大官的私人護院。

網路興起後，產生一個特殊族群叫「訴訟蟑螂」。這些人專門利用網路圖文興訟，看準一般民眾畏懼上法庭的心態，這些訴訟蟑螂們就專靠和解金、賠償金牟利。政治人物要的不是這類蠅頭小利，而是要用官威堵人民的悠悠之口。畢竟，誰願在網上隨便發個牢騷就被約談開罰？權力濫用，莫此為甚。

近來香港人權議題發燒，民進黨上下頻以「今日香港，明日台灣」恫嚇民眾。事實上，民進黨箝制言論自由的作為，已是「今日台灣，超越香港」了。