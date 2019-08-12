聯合報社論／洪秀柱能否震醒藍軍二度換柱的迷思

2019-08-12 00:01 聯合報 聯合報社論



國民黨前主席洪秀柱（左）表示，國民黨若像當年「換柱」一樣「換韓」，就可以打包了。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨是一個奇怪的組合，儘管許多人聚集在這個政黨裡，每個人卻做著不同的夢。大家都渴望攻下執政的山頭，卻等著別人去衝刺廝殺，其他人則袖手盤算自己能分到什麼「好康」。最近沸沸揚揚的「換柱2.0」之說，乃至「郭王配」代表民眾黨參選的傳聞，均反映了這個黨的意志鬆散和私利掛帥。洪秀柱日昨宣布將到艱困選區台南挑戰綠委王定宇，也呼籲大老以身作則，應是對藍營的一記當頭棒喝。

在國民黨昏沉之際，由洪秀柱親手破解「換柱2.0」的魔咒，應該是最有效的醒酒藥。四年前洪秀柱之所以披掛上陣，主要是藍軍男將個個怯戰，最有實力的三大天王朱立倫、王金平、吳敦義均預知沒有勝算而拒絕參選；也因此，洪秀柱基於俠義而主動請纓上陣。誰料，在她通過「防磚條款」後，黨內仍不提供她論述及資源各方面的整合，卻藉口其兩岸論述偏差而利用全代會通過「換柱」。這種有失正當之舉，也使藍軍基層的支持全面潰散，導致二○一六年的大敗。

弔詭的是，「換柱2.0」之說比較像是綠營的離間計，但藍軍內部竟有不少人深信不移，且不斷附和渲染。事實上，這次國民黨初選有五人角逐，這和洪秀柱當年隻身參選的情況不同。而且，韓國瑜是經嚴格民調以大幅領先出線，如果在這種情況下還妄想換掉他，國民黨還有什麼公信能面對選民？在此之際，洪秀柱宣布南下參選，並駁斥二度換柱的妄想，除了凸顯她「不計前嫌」的豪氣，也在向藍軍示範什麼才是愛黨的拚選舉態度。

以為一旦坐上高位，即應享有終身的禮遇和尊崇；這是威權時代殘留的迷思，如今已不合時宜。更何況，以如今政權輪替之快速，再有這種想法，只會加重黨內人才新陳代謝之滯礙。問題是，國民黨內似乎還有不少大老抱著這種「功在黨國」的陳舊想法，覺得「缺我不可」；唯一論及率軍出征，這些人卻又避之唯恐不及。這就是藍軍令人反感的「轎子文化」。試問，不搭轎子就無法行動的大爺，要如何迎戰策馬殺來的敵軍？

曾任立法院副院長的洪秀柱已年逾七十，抱著孱弱之軀，決定深入台南深綠選區挑戰民進黨，展現的正是不在乎勝負、只求英勇一搏的意志。這種豪邁之氣，應該讓很多老藍男感到羞愧，也大大鼓舞了藍營及基層支持者。原因無他，在去年贏得地方選舉勝利後，藍軍一直陷在瞻顧不前的氛圍中：最初是朱吳王三人的無影纏鬥，後是郭韓兩人的隔山拉鋸，而今又傳出郭王參加柯黨的變數。一個百年政黨，卻有如一盤散沙，山頭各自為政，怎不讓人失望？

以王金平為例，多年來國民黨對其國會議長之職一再表示尊崇，二○一六年又破例給了他不分區禮遇。然而，他心不在黨團，在緊要關頭他都只顧上演自己的內心戲。六月他退出初選時，曾宣示要「協助國民黨二○二○政權翻轉」；如今卻拒絕黨內各種溝通協調，兀自部署另有他圖的「郭王配」。如此私欲薰心，就算國民黨支持者能釋懷，他又能獲得台灣民眾黨支持者的青睞嗎？

洪秀柱的振臂一呼，立即喚出主席吳敦義「不會陣前換將」的聲明。吳敦義並宣稱，已和韓國瑜陣營建立聯繫管道，將共同擬定聯合作戰計畫。這些進展，固然朝著正確的方向前進，但嚴格而論，行動都顯得遲緩。一則是韓陣營方面的部署欠缺積極，二則國民黨中央的資源也姍姍來遲，也因此，不僅是論述的整合或戰略的支援顯得散漫。更糟的是，黨內和郭、王的溝通陷於膠著，當初勸進郭台銘出馬的人如今卻無處著力。

國民黨一要忘記「換柱2.0」的回頭路，二要阻止郭王配分裂藍營。做不到這兩點，就等著被團結的綠營殲滅吧！