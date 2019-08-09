聯合報黑白集／蘇貞昌的「硬花稅」

2019-08-09 00:37 聯合報 黑白集



政院拍板廢印花稅法，六都反彈。圖為行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

半年多來，蔡英文不斷撿到槍，蘇貞昌則似乎不斷撿到銀子，拚命撒錢。從育兒三補助開始，到單身青年租屋補助，到國內旅遊擴大補助，還有電價凍漲。撒這麼多銀子，無非是為了創造人民的「幸福感」，但有嗎？

蘇貞昌最近向工商界送出百億元大紅包，要廢除印花稅；他的目的是要向企業界示好，卻惹得地方首長很不高興。原因是，印花稅是地方稅，蘇貞昌此舉是掏地方縣市的口袋，去做他個人的功德。地方的財政缺口要怎麼辦，他卻沒說。

去年全台的印花稅收入為一二一億元，其中台北市就占了四十九億元。也難怪柯文哲市長很怒，酸說選舉快到了，「大家都要當聖誕老人」。其餘新北、桃園、台中、高雄四都印花稅一年約十億多元，台南市少一點，但也有五億。這回六都口徑一致，要求中央懸崖勒馬，別再「中央請客，地方埋單」。包括民進黨「自己人」的桃園市長鄭文燦也喊話，要求中央提出配套措施，彌補原來的財政額度。

中央如此霸王硬上弓，把地方的「印花稅」當成自己的「硬花稅」，花得好順手。這種手法，和政府最近宣布撒錢補貼國民旅遊其實如出一轍：都是拿別人的錢來充大爺，面子他賺走，後果則留給別人收拾。

蘇內閣前不久才強行修法，讓四萬家農地違章工廠就地合法。這回，他又不惜廢百億元印花稅去討好工商界，卻把難題留給地方。竟因為這樣，他比賴清德更受信任。