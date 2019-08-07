聯合報黑白集／「菊英體制」

2019-08-07 00:02 聯合報 聯合報黑白集



蔡英文總統（左）與總統府秘書長陳菊（右）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國安特勤私菸案正追到高層，突然被柯文哲組黨的新聞打亂了焦點。內政部洩密馳援成功，但柯Ｐ的起身砲也不饒人，一句「總統身邊每個人都貪汙」，瞄準私菸案，瞬間轟倒半邊防火牆。

私菸案再度讓民眾目睹蔡政府的徇私護短，尤值得注意的是，此案揭露執政團隊的「菊英體制」。為維護陳菊，蔡英文竟以元首之尊為總統府侍衛室違法亂紀擋子彈，主動道歉。她更以「元首交付任務」，要求國安局代管侍衛室；美其名釐清權責，卻不循修法正途，只求因人設事。

陳菊忝為總統府首長，卻對空前醜聞輕率以對，對制度積弊亦不屑說明，卻讓總統如小妹般幫她排憂解勞。無怪乎，外界質疑花媽是蔡英文的「政治保母」，小英在黨政中樞需要她把臂扶手鏟異除患，調和行政立法兩院，並號令黨及派系聽其指揮。

菊英體制之異常，旋遭陳水扁點破蹊蹺。他直言，總統拚外交，有副秘書長隨行就好；若陳菊為選舉赴美作些發落，自費出訪即可，「一定要跟總統出訪嗎？」扁還稱，府內購菸大戶還有特權，「平常就為非亂做，這款人的太太長期有這壞習慣」。對照柯Ｐ「總統身邊人都貪汙」之語，令人質疑：菊英坐鎮的總統府究竟還有多少貓膩？

柯Ｐ在總統府的防火牆塗鴉「貪汙」，還要小英反省慶富案辦到哪裡去，但府方只見發言人出來應答。只要無損大「菊」，即使總統府汙名漫漫，於菊英體制有何哉？