聯合報社論／柯文哲不是蔣渭水：一個等待填空的黨

2019-08-02 00:32 聯合報 聯合報社論



柯文哲創立的「台灣民眾黨」未來是什麼形貌，仍未清晰到令人可以想像。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲昨天宣布籌組「台灣民眾黨」，借用台灣民主前輩蔣渭水成立的政黨名稱，表達自己繼承前人遺志的願望。柯文哲和蔣渭水同為醫師出身，同是八月六日出生，同樣有志政治改革大業。但柯文哲畢竟不是蔣渭水，兩人所處的時代背景也相去太遠；儘管柯文哲機巧地串起蔣渭水這個聯想，然而柯式的「台灣民眾黨」未來將是什麼形貌，仍未清晰到令人可以想像。

台灣藍綠對峙的情勢令人厭煩而憂心，柯文哲若能跳脫藍綠，從民眾的福祉及利益出發，確實有一番吸引力。柯文哲昨天談到台灣文官制度受到破壞，深澳電廠、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭的決策不當等，都是讓人有感的議題。然而，他在事發當時隱而不言，直到要組黨參加大選才發表宏論，未免讓一般民眾覺得其言也遲，而少了共鳴。若換成是蔣渭水，應該不會壓抑這麼久吧！

儘管使用了「台灣民眾黨」這樣涵括性極大的名稱，但對一般台灣民眾而言，這個黨的形貌與精神似乎仍難以辨識。當然，柯文哲本人自走炮式的形象十分鮮明，但除此之外，外界看不出他可能的合作夥伴、同志、黨員是誰，他們又將如何形塑這個政黨的靈魂？簡言之，除了網路上踴躍報名入黨的「柯粉」之外，這仍是個等待填空的政黨。

根據既有的訊息，柯文哲組黨的主要目的，是要先把一批柯家軍送進立法院，在國會建立至少十席的灘頭堡，成為具有關鍵影響力的第三勢力。其實從政治現實看，柯文哲要參選總統，若僅靠單槍匹馬而沒有組織後援，動員難度相當高；這點，或許才是他不得不組黨的原因。換言之，此際才宣布組黨，時機上似嫌稍遲；但柯文哲喜歡故弄玄虛，行動上卻拖拖拉拉，也造成他落後形勢的遲滯因素。

之所以說這個新政黨仍有待「填空」，主要是究竟要找誰出征國會，又要與誰結盟搶進大選，目前都在未定之天。從好處看，這提供了各種美好、奇幻的想像；從壞處看，卻也留下諸多空白。例如，最近傳得沸沸揚揚的「郭柯配」，可不可能演成「國民黨榮譽黨員」郭台銘代表「台民黨」角逐總統、而柯文哲留守台北市的局面？依柯文哲強調台民黨是「柔性政黨」的原則，這點，理論上當然可行。但在實務上，郭台銘勢必遭開除黨籍，且其首富身分勢必對「台民黨」的屬性與本質造成很大的扭曲或限制，甚至因此妨礙它進軍國會的目標。

再如，最近因打國安私菸案而埋下「大綠」與「小綠」心結的黃國昌，可不可能改投台民黨，成為柯家軍之一員？包括部署多時的「國會政黨聯盟黨」主席妙天禪師，曾表態要協助柯文哲連署選總統，雙方會不會藉此合作，由妙天提供柯文哲必要的人力／物力支援？答案是，可能性均存在，但一旦這些合作關係建立，台灣民眾黨的性格與想像也就受到了圈定，或許會讓一些原本有意加入的人打退堂鼓。

無論如何，柯文哲終於拿定主意組黨，對他個人而言，算是邁出了重要的一步。今年暑假，是台灣政治人物組黨的熱季，柯文哲躬逢其盛。七月間，遭民進黨逼退的民視前董事長郭倍宏，剛宣布成立了獨派的「喜樂島聯盟黨」。其後，挺扁團體「扁聯會」，近日也將組建「一邊一國行動黨」。這些，表面上宣稱要找回台灣社會失去的價值，實質上都是為了個人的小利小益。相形之下，柯文哲的「台民黨」至少抱持公共關懷，讓人多少有些期待。

話說回來，將政治理念化為組黨行動，對柯文哲而言，也是一項嚴苛的挑戰。原因在於，他太過自戀的性格，太過個人英雄化的風格，乃至不擅長組織、缺乏持久的社會關注，都不易讓新政黨維持良好運作。柯文哲切勿搞砸蔣渭水的招牌！