聯合報黑白集／假訊息是綠營特權？

2019-07-30 00:19 聯合報 聯合報黑白集



私菸案爆發後，各種訊息滿天飛。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在蔡政府「打假新聞」運動中，調查局高雄市調處副處長顏正義因為轉發蘇揆「擲筆」的訊息，連續遭到記大過、拔官處分，可能還得吃上《社會秩序維護法》官司。開鍘之狠，令人咋舌。

數日後，傳出原訂十月在台北舉辦的「亞洲花式滑冰經典賽」，遭國際滑冰總會取消，移師大陸東莞舉行。消息一出，包括總統府、行政院、體育署，甚至不相干的交通部長林佳龍，紛紛痛斥「中國蠻橫打壓」。但這項消息隨即被證明為「假消息」，原來，其實是我滑冰協會自己放棄主辦權。

總統特勤私菸案爆發後，府方第一時間聲稱，這是李登輝以來的「陋習」。綠營支持者立即跟進，除把爆料者和調查局、國安局一起抹紅或抹藍，還說總統府早就掌握訊息。這些，後來都證實是假訊息，卻不見蔡政府澄清。倒是對於不利於己的指控，府秘書長陳菊立刻就嗆告。

假訊息亂飛，官方其實有許多管道可以澄清，蔡政府卻動輒提告百姓。另一方面，政府自己也不時製造或散發不實訊息，對有利於己的假訊息則扮演袒護角色。這種邊打假、邊造假的作法，當然是兩套標準。再這樣下去，散布假訊息恐將成為綠營的「特權」；所謂打假，只是為了杜悠悠之口，保護自己的利益罷了。

蔡政府不惜修法打假新聞，事實上，許多假訊息就來自民進黨自己。一旦「假新聞」的認定權被綠營一手壟斷，民眾只能人人自危了。