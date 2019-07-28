聯合報社論／「只許州官放火，不許百姓點燈」現代版

2019-07-28 23:45 聯合報 聯合報社論



國安私菸案爆發一周，總統府和華航幾度擴大懲處名單，仍難平民怨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國安私菸案爆發一周，在輿論沸沸下，總統府和華航幾度擴大懲處名單，仍難平民怨。主要癥結在，蔡政府兩年多前修法大幅提高菸稅，將每包增加的廿元用於長照，此舉形同強徵民財來做社會福利。當時，蔡政府把提高菸稅說得冠冕堂皇，說是推展長照及降低吸菸人口雙管齊下；孰料如今卻縱容國安特勤大量走私免稅香菸，還不當一回事，也難怪基層百姓怒火滔天。

「說一套，做一套」是為政大忌，偏偏蔡政府好說大話，自己卻無意遵行。這起國安特勤私菸事件，正完全暴露了此一真相。簡單地說，蔡總統上台後，立刻修法提高菸稅，自原來的每包十一．八元，提高為卅一．八元。民進黨宣稱，民眾每包菸多付的廿元，是要用來幫政府做長照。這說起來容易、聽起來感人，但落至生活現實，偌大的菸品差價，立刻造成底層民眾哀怨及走私猖獗的問題。而今，總統貼身近侍及貴婦更將元首出訪當成個人走私發財的便道，這種落差，怎能不勾起人民怨懟的天雷地火？

一方面，政府向人民搶錢，美其名要用於長照；另一方面，政府又放任身旁人員狐假虎威，享有走私免稅洋菸的特權。兩相對照，便呈現「人民吃苦、權貴吃補」的相對剝奪景象。蔡英文的口才再好，改革的鴻圖再大，經過這種名實不符、表裡背反的摧折，也難以維持。有名嘴形容，這就像「人民賺錢給政府花」；話說得辛辣，卻頗能穿透基層民心。俗話說：「只許州官放火，不許百姓點燈」，罵的不正是這種官逼民反的景象！

事實上，民進黨去年底敗選後，蔡總統的政策反省也曾提到「菸稅」問題。她認為，高菸稅造成高菸價，讓基層抽菸者負擔變重以致心生不滿；因此，她特別致電菸酒公司，希望他們開發一款平價的「新長壽菸」。此語一出，隨即遭到外界批評，認為政府忽而說提高菸稅是為了國民健康，忽而又要推出廉價菸，那豈不是在戕害民眾？僅看菸稅政策，如此輕率反覆，政府的決策缺乏專業，改革決心就淪為殘酷的笑話。

值得注意的是，過去一周總統府和華航談論國安私菸案究責問題時，也多次出現逾越法治及權威盲從的論調，令人不可思議。例如，總統府先後兩位發言人都把國安非法走私說成「超額購買」，刻意迴避了違法勾結及逃稅的責任。蔡總統更把弊案稱為「陋習」，除了淡化違法事實，也在刻意牽拖前朝、嫁禍馬政府，更有指導檢調辦案的意圖。其居心不正，顯而易見。

華航方面，除了董事長謝世謙故意將違法採購說成是「機上完成」，副總張揚更推稱，這次提出購菸要求的是「公部門」，「我們很難質疑公部門的決定」，一舉把責任推得乾乾淨淨。事實上，華航應該遵守的是國家的法律和制度規範，而不是去區分服務對象是來自公部門或私部門。否則，難道如果換成行政院官員或立法委員要出訪，華航對所有免稅購買清單也都因為是「公部門要求」，而得盲目照單全收？

從上述種種現象看，國安人員利用總統出訪走私香菸，除暴露特勤人員紀律蕩然，也是國家法制鬆動敗壞的總爆發。第一，蔡政府大手筆加菸稅，要從百姓身上搜刮錢財去做長照；自己卻大開後門讓特權者上下其手走私免稅菸，這是目標與手段雙重錯亂。第二，蔡總統一邊高喊改革，一邊卻全面綠化華航關係企業，供自己徇私驅遣，這是言與行背離。第三，民進黨空論進步價值，一遇問題卻極力推諉，信口開河；而一名男大生不過在網路誤傳吳宗憲為陳菊人馬，立即遭函送法辦。這真是「嚴以律人、寬以待己」之極致。

國安私菸案暴露了多少官場怪現象，在只許州官放火下，蔡政府官員還記得行政常軌怎麼運作嗎？