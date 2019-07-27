聯合報黑白集／小美沒來？

2019-07-27 00:14 聯合報 聯合報黑白集



華航董事長謝世謙（右）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國安私菸案的發展像九彎十八拐，看得民眾一頭霧水。華航董事長謝世謙公開說明，卻言不及義，還把國安人員出發前下單說成「機上訂購」。華膳方面，董事長葉菊蘭一概推說不知，總經理安隆祺則慨稱願負全部責任。反正，案情大漂移，重點全歪掉。

不僅如此，總統府發言人張惇涵稱此案為「超額採購」，一句話即把「走私」合法化為「團購」，可謂一言勝九鼎。更有趣的是，被交通部長林佳龍請來督促華航調查此案的次長王國材，對華航的脫線演出竟大下指導棋說：如果謝世謙請辭，交通部會同意。請問王國材：你老兄是被請來幫忙清場卡位的嗎？

不相干的人講了一大堆題外話，倒是有些關係人從頭到尾沒露臉。其中，負責售菸的空品處副總邱彰信迅即被記了一大過；而負責此次總統出訪安排的華航副總羅雅美，則完美神隱。

據稱，蔡英文任內首度出訪，看到當時擔任華膳採購經理的羅雅美，親切喊了一聲「小美」。數日後，曾任邱義仁機要的小美便「四級跳」，跳過母公司經理、協理、副總等職，直接升任華航資深副總。一句「小美」，改變羅雅美的職涯命運；但在私菸案中為何獨獨她被省略，不必說明？

有說明未必有真相，這從總統府、交通部及華航的演出，可見一斑。更真切的事實，是「有關係就沒關係」：小美不必來，謝世謙可以走；葉菊蘭不知道，安隆祺願負責。綠營官場，以親疏論功過。