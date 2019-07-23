聯合報黑白集／過夜外交的醜陋交集

2019-07-23 23:55 聯合報 聯合報黑白集



蔡英文總統（左三）日前率團前往加勒比海友邦訪問，結束十二天行程後，在國賓門發表談話。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡總統出訪加勒比海友邦，重心則在宣傳台美過境外交突破；她認為美方給足時間與空間，顯示兩國關係「深化」。但異常之處是，美方增加過境彈性，卻未安排聯邦官員公開會晤，紐約市長也未循例見面。美方創造的「過夜外交」模式，滿足小英選戰造勢，並提供美中談判之牽制作用，川普虛實兩手都有進帳。

在美過夜四晚，蔡英文自視是外交成就；對比在邦交堪虞的海地，她僅過境四個半小時。這些邦交國多賴美國經援，蔡政府甘為美國站在抗中最前線，像海地這種在兩岸間觀望的國家就交由華府收拾。所謂「自由民主同盟」，僅止於此，國人冀盼的入聯則無討價餘地。

小英此行名為「自由民主永續之旅」，卻未見與美國自由民主接地氣的表現。美國近日最熱的議題，是川普歧視並抹紅民主黨女議員，批她們左傾，「不愛國就滾回去」。這四位菜鳥眾議員皆為少數族裔，在社福和環保領域的前進言論搶佔鋒頭；但喜歡標榜女性從政、進步價值的小英，卻視若無睹。

若說蔡總統不干預他國內政才緘默，但她在會晤參議員賈德納時又說，美台共享民主價值，應共同支持香港反送中行動。香港問題不也是中國內政？種族性別平等不也和民主一般，都是必須捍衛的普世價值？

拆掉自由民主包裝，過夜外交深化的並非台美關係，而是蔡英文與川普的醜陋交集：以國安為名抹紅對手，用分裂仇恨攫取選票。