聯合報黑白集／人民的眼睛是雪亮的

2019-07-22 00:56 聯合報 聯合報黑白集



民進黨對民主法治的破壞，與它藉口「反中」而專擅的做法，都越來越讓民眾反感。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

《美國經濟學刊》最近刊出一篇三名義大利學者合寫的論文，以義大利前總理貝魯斯柯尼的崛起為實證研究對象。貝魯斯柯尼在正經八百的國營媒體塑造媚俗品牌，引導選民走向民粹，讓他屢仆屢起一再連任。此文一出，在國外引起諸多討論：選民真的這麼好騙嗎？

台灣的國情與義大利不同，但也不乏類似現象：媚俗、民粹、政策買票、左右路線之爭等，無不如此。台灣更獨特的是，媒體不僅分成藍綠紅黃，執政者為選舉而操控媒體的情況也不斷變本加厲。這次「韓流」的興起，乃至「韓粉」發燒不退，也與個別媒體的介入有很大關係，因而加深選情的複雜化。

事實上，不論是朝野總統初選人的黨內互打，或者蔡總統在美國拚過境外交，乃至蘇內閣藉中央權勢威嚇地方及媒體，甚至是柯文哲麻辣對嗆民進黨的砲火，都有不同的媚俗民粹成分。選舉一到，政壇什麼怪事都做得出來。

至於政治人物能以媚俗欺矇老百姓到什麼程度，其實可用一句老話概括：人民的眼睛是雪亮的！貝魯斯柯尼在政壇呼風喚雨多年之後，終於因言行百孔千瘡，被選民徹底拋棄。正所謂：你可以欺騙所有人於一時，可以欺騙部分人於一世，卻不能欺騙所有人於一世。就像民進黨對民主法治的破壞，與它藉口「反中」而專擅的做法，都越來越讓民眾反感。

所以，不論多麼民粹或濫權，勿忘人民的眼睛是雪亮的！