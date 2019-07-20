聯合報社論／消風的改革：勞保黑洞留給百姓

2019-07-20 00:12 聯合報 聯合報社論



勞保基金嚴重虧損，預估再七年就會破產。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

正當蔡總統在國外訪問，勞動部長許銘春拋出一個「利多」消息，稱行政院明年將撥補兩百億元，挹注入不敷出的勞保基金，這是政府「展現負責的態度」。許銘春說得好聽，但換個角度解讀，此舉意味著蔡英文已放棄勞保的改革；而且政府還從國庫掏了兩百億元，來粉飾她欺世盜名的年改。

說蔡總統的年金改革「欺世盜名」，原因有三：第一，勞工保險人口高達一○五○萬人，人數為軍公教的十六倍；蔡政府高調進行了軍公教年改，卻把更重要的勞保改革丟著不管。第二，勞保基金虧損問題更為嚴重，預估再七年就會破產；但蔡英文挑了不急迫的軍公教年改下手，卻把更棘手的問題留給人民。第三，蔡英文常誇稱年改是她最重要的政績，但砍完軍公教年金後，兩年來她卻避談勞保改革；而今拿人民的納稅錢去填這個黑洞，還自誇「展現負責」，這不是欺世盜名是什麼？

不急迫的事搶先處理，急迫的工作卻一天拖過一天，蔡政府施政的優先順序是根據自己的政治精算而定，並不是為了解決問題，更不是著眼於人民的權益與福祉。由此，即一目了然。

進一步檢視，勞保基金收支在二○一七年首度出現逆差，結果是靠著基金的投資盈餘，帳面才得以打平。但二○一八年勞保基金投資失利，虧損高達四二四億元，導致勞保基金財務出現了二五一億元的赤字，這是歷年首見。亦即，在蔡總統任內，一方面是勞保收支快速惡化，無法維持平衡；另一方面，勞保基金的投資操作又極拙劣，愈發連累了基金的財務。在這種情況下，政府既難維持勞保收支的平衡，又無法運用聰明的投資策略來增加收益，也不想進行任何結構性的調整或改革，勞保財務的黑洞當然愈變愈大。

行政院將撥補兩百億元挹注勞保基金，表面上看，金額似乎不小。實際上，對於深不見底的勞保黑洞而言，每月支出即高達三百多億元，這兩百億元只是杯水車薪，起不了什麼填補或穩定作用。更糟的是，勞保的財務還在加速惡化中。以今年前五個月的收支為例，應計收入是一六三○億元，但各項給付支出卻高達一七一九億元，短差近九十億元。政府編列兩百億元預算撥補，完全無濟於事。

三年一次的勞保精算報告，其實早就提出勞保即將破產的警告，但執政者若非視若無睹，就是刻意避重就輕。蔡總統一上台，將改革大刀舞得威風凜凜，卻只砍了軍公教年金。而今大選情勢緊張，以蔡政府之工於計算，只會不斷撒錢討好選民，不會去碰任何棘手議題。因此，勞保年金以兩百億元草草搪塞貼補了事，就是要人民忘了它的存在。

以台灣目前人口老化及少子化不見改善的現象，勞保基金的支出只會不斷擴增，收入則不斷萎縮。到了二○二六年，勞保財務將出現一千三百多億元的負債。如果不做任何改革，未來五十年未提存負債將高達九．一一兆，需要四年半的中華民國總預算才能填補。當然，屆時這些問題都是下一代的事了，與蔡英文政府毫無瓜葛。民主的記憶就是如此短暫，不是嗎？

在前閣揆林全任內，行政院曾提出《勞工保險條例》修法草案，包括重新界定「平均投保薪資」定義，以及費率如何研擬調升。但草案送入立法院後，從未排審；在賴清德和蘇貞昌接掌行政院後，也未敦促民進黨團處理此案，顯示蔡英文的改革大志已然消風。

在撥出兩百億預算填補勞保基金時，蘇貞昌曾高調宣示，「政府絕對負最終給付責任」。這項承諾，其實沒有半兩重；人民還沒忘記，蔡英文大砍軍公教年金時，如何輕鬆吃掉了過去政府的承諾。下次蔡英文再誇耀她的年改政績時，人們千萬別忘了遭她棄置的勞保，和她塞進黑洞的兩百億元。