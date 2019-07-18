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聯合報黑白集／如果撿到玩具槍

2019-07-18 23:45聯合報 聯合報黑白集

蔡英文總統宣稱自己「沒有在怕誰」，還說國民黨參選人「都怕我」！ 圖／聯合報系資料...
蔡英文總統宣稱自己「沒有在怕誰」，還說國民黨參選人「都怕我」！ 圖／聯合報系資料照片
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「撿到槍」是流行的台式術語，愛用者是蔡英文，幾乎就是她的專屬用語。從年初習近平對台強硬的「一國兩制」發言，到香港百萬人上街「反送中」的超級示威，都讓蔡英文頻頻撿到槍。她不時化身為「辣台妹」，用「反中護台」為號召，扭轉了去年底選舉挫敗的聲勢。

「辣台妹」擁槍自重，便把「謙卑、謙卑、再謙卑」的宣示拋在腦後。不僅如此，最近她宣稱自己「沒有在怕誰」，還說國民黨參選人「都怕我」！

但撿到槍比的不是運氣，而是在比大膽。壹傳媒的黎智英最近在「反送中」熱潮也撿到了槍。他進入白宮，見到了美國國務卿、國家安全顧問和副總統，層級之高，遠超過蔡英文。他還說了一句令辣台妹豔羨的狂言：「被中國謾罵是我的榮幸！」

弔詭的是，最近全球二十二國聯合聲明，譴責中共以再教育方式變相囚禁新疆百萬維吾爾族公民；但簽署的大咖之中獨缺美國！英國金融時報報導，川普曾告訴習近平，如果中方在貿易談判上對美讓步，他的交換條件，是可以不再支持反中的香港異議人士！

由此可見，川普根本不介意中國內部發生什麼事，而只想照自己的條件趕快完成交易。再這樣下去，不僅以美國馬首是瞻的西方聯盟將迅速崩裂，更不能期待美國在他國發生危機時會伸出援手。

老是撿到槍的蔡英文，有沒有想過：自己撿到的可能只是一把玩具槍？至少，台灣選民不會跟著糊塗吧！

蔡英文反送中反中習近平一國兩制黎智英民進黨
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