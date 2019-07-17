聯合報黑白集／郭董的抉擇

2019-07-17 00:22 聯合報 聯合報黑白集



鴻海前董事長郭台銘未能在國民黨總統初選民調勝出，未來動向引人猜測。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨完成總統初選，這是歷來最精采的競技：參選人真槍實彈，支持者熱情出動，選情激昂澎湃，一掃近年藍營的低迷士氣。郭台銘臨時參戰，以大軍壓境之姿激起眾將迎戰；否則，藍軍流於舊習的吃飯拜廟，恐難噴發高昂鬥志。而今，郭董接下來的動向，引人猜測。

外人只看到郭董花大錢參選，殊不知，他的出手替家道中落的國民黨重振氣勢。首富的真金白銀，不只打亮自己，也讓同台拚搏的對手一同沾光。重要的是，他認真投入選戰，證明自身並非密室政治的特權指定。

郭董最後的大哥霸氣，有些令人意外；但他問政的胸襟值得肯定，他獨特言行也為百年老店帶來改變。蔡英文挾幫眾壓迫黨部為她修改規則，利用國家資源打選戰，藉行政機器打壓同志；對比之下，郭董沒用家財收買體制，踐踏民主。

由於郭董這樣迅猛的對手，讓韓國瑜奮力走出低潮拚市政，全台練兵號召韓流。郭董的國政構想也值得韓國瑜參考，他打破框框，靈活運用資源，從兩岸論述、區域安全到社會福利，都有破壞式創新。這是傳統國民黨所欠缺的。

韓國瑜一定要再牽起「郭大哥」的手，共同向前，不能放他缺席。郭董既以「勇者無懼」自勉，就應以大局為念，一本初衷，不必把初選成敗鎖定企業家的恩怨。中華民國存亡關頭，同志還在等你共赴沙場，爭取最後勝利。若讓親痛仇快，那是最壞的抉擇，媽祖也不會同意的。