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聯合報黑白集／馬洩密案中的「誤導」

2019-07-14 00:19聯合報 聯合報黑白集

前總統馬英九昨天出席「2019兩岸合唱音樂饗宴」開幕儀式。 記者葉信菉／攝影
前總統馬英九昨天出席「2019兩岸合唱音樂饗宴」開幕儀式。 記者葉信菉／攝影
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高院更審判馬英九洩密案無罪確定。最值得玩味的是，高院認定，馬英九是被動接收相關資訊，不能「誤導」為他假藉總統身分違法取得機密。高院說得含蓄，換成白話，就是說檢方先射箭再畫靶，羅織入罪。

立法院長、在野黨黨鞭同涉司法關說，當然會造成國家社會極大紛亂。檢察總長黃世銘為此向總統報告，總統再找來行政院長等協商因應方案，卻被反咬並無限上綱成違法監聽打擊政敵，形成「辦司法關說的有罪、行司法關說的卻逍遙法外」的荒謬景象。

一審從大處著眼，以事涉憲法總統「院際調解權」，判馬無罪。二審則以違反《通保法》等罪，判馬四月徒刑，卻被最高法院以「調查不備」發回。如今更審再度判決無罪確定，總算扭轉了司法偏誤。

高院更審雖未正面論述總統權責範圍，但直指「誤導」，緊扣最高院的發回理由，也點出要入馬英九於罪的最大盲點。這套「馬王不和、馬下指導棋監聽政敵、取得司法關說不利事證、洩密給馬整肅政敵」的劇本，指控煞有介事，卻無人在乎有無證據。

北檢聲稱，這次無罪判決，無異宣告總統可任意使用通訊監察或偵查祕密資訊；這套說詞，更是自證檢方「誤導」的證明。檢察官又不是名嘴，既提不出馬英九親下指導棋的事證，怎能亂扣他有罪？

北檢還說，為昭公信，將集結本案文件公諸於世。這種民粹把戲，說它「東廠」，還嫌太輕了！

馬英九黃世銘東廠立法院
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