聯合報社論／蔡英文大打美國牌，國民黨自甘失聲？

2019-07-07 23:54 聯合報 聯合報社論



蔡英文總統將出訪加勒比海友邦，循例過境美國，已被政治操作成「準訪問美國」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統即將出訪加勒比海友邦，但循例過境美國，已被政治操作成「準訪問美國」。國民黨總統初選內爭方殷，恐怕連蔡政府拿「美國牌」大作政治內銷，都無暇聞問。然而，國民黨想贏回政權，除對內爭取選民認同，對外如何避免「美國牌」成為蔡政府的專利，不陷入「親中」與「反中」的糾葛，在台北、華府和北京的三角關係找到定位，將是重返執政之路難以迴避的課題。

我國總統民選以來，美國因素在歷次大選甚少缺席，也對選舉結果發揮一定的影響力。美國出發點是確保其國家利益，因為在《台灣關係法》架構下，美國扮演台灣「安全保證者」的角色，美方期待台灣的領導者是可以合作的夥伴，尤其在兩岸議題，不能成為損害美國利益的麻煩製造者，這也是有志大位者選前爭相安排華府行的原因。

儘管美國對我國大選維持中立形象，實際上透過不同方式表態卻屢見不鮮。一九九五、九六年台海危機，美國派遣兩艘航母到台海周邊海域；一九九九年十二月，美國在台協會理事主席卜睿哲來台拜會各黨候選人，表示「不論誰擔任下一任正副總統，美國都會與當選人合作」。二○○七年九月，國務院亞太助卿柯慶生指入聯公投是「沒必要的挑釁」。二○一一年九月，代表民進黨參選總統的蔡英文剛結束華府行，白宮官員就放話質疑她當選可能升高兩岸緊張關係。二○一五年六月，再度參選總統的蔡英文兩岸論述得到美方認同，獲得進入白宮和國務院拜會美方官員的禮遇。

二○二○大選升溫，近來從國安會秘書長李大維在美會晤美國安顧問波頓、「北美事務協調委員會」更名「台灣美國事務委員會」，到民進黨主席卓榮泰、陸委會主委陳明通紛紛訪美，以及蔡總統的「準訪問」行程，蔡政府勢必操作成美方對其個人的支持，為連任創造利多。

國民黨或可質疑蔡政府大打「美國牌」，但不能不捫心自問，在丟掉政權後的對美工作，尤其在華府的話語權上做了多少努力？國民黨根本無人無錢更無心於此！不僅連年缺席美台國防工業會議，放棄和美國外交、國防官員交流的機會；在華府也不見制度化對美溝通管道，只有卸任官員、立委、學者零星訪美，甚至美國智庫與媒體想了解國民黨的相關看法也不可得。

反觀蔡政府挾著龐大行政資源，在華府有駐美代表處負責政務推動，並維持民進黨駐美代表處的運作，連同親綠智庫、獨派團體等民間組織持續耕耘。相對之下國民黨近乎「失聲」，難怪華府不少美方卸任官員和學者感嘆，「只聽得到一種聲音」。但當美方人士也開始相信蔡英文捏造的「九二共識就是一國兩制」假新聞時，國民黨該怪誰？國民黨在華府被牢牢貼上政治不正確的「親中」標籤，又能怨誰？

歐巴馬政府的對中政策是合作大於競爭，馬政府的「親美友日和中」契合美方利益；但當川普政府轉向為競爭逼迫合作，甚至競爭大於合作時，國民黨固然不能像蔡政府自貶為美國抗中的馬前卒，但仍應在美中談談打打的博弈中，提出符合台美利益的政策主張。尤其兩岸論述，國民黨更要讓美方了解其有能力恢復兩岸交流對話，讓兩岸關係不再是美中關係的爭議點，台北能在美中台三邊關係發揮正面積極的功能。

美國防部印太事務助理部長薛瑞福日前說，美方預期中方將試圖干預台灣的總統選舉，美方將提供台灣協助。事實上，台灣大選屢見主動或被動形式的美國因素和中國因素，而美、中也都試圖以不同方式介入台灣選舉。台灣選民對此早有認識。但對於「中國牌」，蔡政府固然刻意亂扣紅帽子；對於「美國牌」，卻不應該只是蔡政府的專利，問題是，國民黨想過要怎麼打這張牌嗎？