聯合報黑白集／洗產地的境外勢力

2019-07-04 00:01 聯合報 聯合報黑白集



蔡政府數度修法，杜絕境外勢力影響總統大選。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

部分媒體轉發美國知名雜誌「外交政策」文章，指中國網軍助韓國瑜當選高雄市長，這則「外電」引發關注後，被揭發是民進黨前國際部黨工的傑作。這位來自高雄的作者投書美媒，外銷變進口，影響力大增，證明「洗產地」果真點石成金。

雖然「外交政策」在文末註明作者為台灣自由撰稿人，但特定媒體仍以「美媒調查報導」處理，使得文中關於解放軍、中國勢力介入台灣選舉的臆測，形同被國際認證般，事實上連作者都承認並無實據。不可思議的巧合是，外電刊譯之日，高雄推動罷免韓國瑜的行動展開連署。

民進黨前黨工的評論若在台發表，只會淪為黨爭口水，渡洋洗產地後，經媒體加值，議題分量提升，可信度也獲媒體招牌加持。川普「通俄門」事件尚有司法介入，韓流「中國網軍門」未經公正調查，就被「境外勢力」拍板定案。這種操作手法，比網軍跳接境外ＩＰ發黑函更具殺傷力。

蔡英文首次參選總統，便被外媒重擊兩岸政策不可信的要害，「境外勢力」對大選的決定性影響，頗有椎心體會。連任阻力當前，她更重視操作美國因素，日前宣稱若民進黨守不住政權，國際認為是比香港還嚴重的問題。「今日香港明日台灣」本是綠營主張，總統金口吹弄，不必洗產地就成境外觀點，說得理直氣壯。

蔡政府數度修法，杜絕境外勢力影響總統大選，看來只限對付反對勢力；自己人反串，則是功在黨國，暢行無阻。