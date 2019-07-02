聯合報黑白集／君子和而不同？

2019-07-02 23:43 聯合報 聯合報黑白集



立法院行使大法官被提名人同意權，楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎4人全數通過。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡總統新提名的大法官在立法院強渡關山，全部通過同意任命，加上既往已任命的大法官，這種在人數上對憲法法院的絕對控制，已造成台灣自政治改革以來，罕見的司法最高單位失衡現象，所謂「完全執政」也加添了一筆詭奇的色調。以往因為不告不理，司法在權力制衡的學理上被稱為「最不危險」的政府部門，未來是否躁進，社會上有許多疑慮。

如何面對這種司法「新常態」？或許主觀上只能阿Ｑ式地要求大法官們「君子和而不同」。畢竟這些大法官都是在法學界或實務界學有專精，享有一定地位的法律人，憑著良知獨立審判是最起碼的要求。

在政治界，君子和而不同最極端之例，可見張學良悼蔣介石那幅知名的輓聯：「關懷之殷情同骨肉，政見之爭宛若仇讎」。

司法界或許不必到如此地步。美國近年憲政史上，也有傾向共和黨、極端保守、嚴格詮釋聯邦憲法的大法官史卡利亞，與極端重視人權（尤其是女權）、民主黨傾向、高度自由派的女性大法官金絲柏，於公兩人針鋒相對，幾乎永遠唱反調，於私則互相敬重，交情深厚！在美國司法界傳為佳話，也是君子和而不同的典範。

至於客觀上如何看待這種司法新常態？比較可信的指標就是不同意見書，包括各種程度不一的一部不同意見書及協同意見書等。這些不同意見書的質與量，可以讓我們社會與未來的史學者檢視，到底有沒有「君子和而不同」的實證現象。