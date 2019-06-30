聯合報黑白集／要人命的假訊息更該打

2019-06-30 23:57 聯合報 聯合報黑白集



一則為「黑韓」而充滿假訊息的投書「喝巴拉刈可預防登革熱」，讓韓國瑜疾呼：千萬不要開玩笑觸犯法律。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在民進黨政府雷厲風行打假新聞、假訊息的聲浪中，一則為「黑韓」而充滿假訊息、真會要人命的讀者投書，大剌剌刊登於親綠媒體上，卻未聞蔡政府高層半聲譴責，何其諷刺！

這篇自稱台大生物科技研究所研究生的「登革熱發大財」投書，雖以譏諷語句，藉著與韓國瑜相關的登革熱及巴拉刈兩個新聞事件大作文章，但其中提到「登革熱患者口服巴拉刈可防病媒蚊叮咬並降低死亡率」等敘述，寫得煞有介事，一旦散播開來讓人誤信，後果不堪設想。

然而，對於親綠媒體上這則會要人命的「黑韓」文章，蔡政府除由疾管署出面譴責並要求撤文外，對於因個人立場發表言論卻散布不實防疫訊息的投書者，以及失靈走鐘的刊登媒體，高層未見譴責之意。對照蔡政府只要看到不利訊息就先扣媒體假新聞大帽的作風，還真是讓人民無言。

察納民意的政府，不會擔心受言論批評而失去權力；但只要有民眾誤信喝巴拉刈防登革熱，就可能會死人，因為巴拉刈是沒有解藥的劇毒農藥，豈能拿它亂開玩笑？但對這篇不把人命當一回事的文章，蔡政府卻只依社會秩序維護法「散布謠言」向警方舉發，最高僅可處三日拘留或三萬元罰鍰，至於刊登媒體也只稱會「研議」如何處置。

對監督政府的輿論高舉大刀反擊，對要人命的假訊息卻輕輕放下，兩相對照，難道在蔡政府高層心中，堵住人民嘴巴，比保護人民生命更重要？