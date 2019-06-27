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聯合報黑白集／蔡英文不在乎的事

2019-06-27 23:58聯合報 聯合報黑白集

農地違章工廠林立，立院一度要強渡《工輔法》修正案，讓三萬多家農地違章工廠就地合法...
農地違章工廠林立，立院一度要強渡《工輔法》修正案，讓三萬多家農地違章工廠就地合法。圖／聯合報系資料照片
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蔡英文自詡很會改革，民進黨則號稱最愛鄉土。但立院昨天一度要強渡《工輔法》修正案，讓三萬多家農地違章工廠就地合法，距離戳破上述兩張牛皮僅一吋之遙。

政院的大赦版本原未設任何期限，違法工廠只要繳些回饋金即可就地合法；因民眾抗議不斷，最近才新增廿五年的落日條款。但在變動劇烈的社會，廿五年跟「永遠」有何差別？七十一歲的蘇貞昌，廿五年後在哪裡？他能為破壞一．四萬公頃良田的後果負責嗎？

對於自己在乎的事，蔡英文的改革行動非常迅猛。例如年金改革，一年就要見效，錯殺再多人也不手軟。再如能源轉型政策，二○二五就要非核家園，讓人民呼吸再多髒空氣也不怕，就算必須漲電價、甚或導致停電危機，也要勇往直前。

但對於自己不在乎的事，蔡政府卻能睜一隻眼、閉一隻眼，一天拖過一天。全台有四萬違章工廠，當然不可能三兩年就全部拆除，至少可依汙染嚴重性分級拆除一些吧；但小英的三任閣揆，總共只拆了十七家。就連蔡英文自己承諾的「新增工廠即報即拆」，也做不到；僅彰化近兩年舉報的新違章工廠就有廿九件，迄今一家未拆，最近又新增了九家。

不管是廿年或廿五年落日，蔡英文大赦農地違章工廠的「功德」，絕對會比這個期限流傳得更久。別的不說，只要能變現為明年支持她的選票，就夠本了。至於大赦的惡名，就記在蘇揆帳上吧！

蔡英文農地電價蘇貞昌年金改革
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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