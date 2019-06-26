聯合報黑白集／滅蟲內閣 罷工沒轍？

2019-06-26 01:10 聯合報 聯合報黑白集



長榮空服員罷工昨進入第6天，勞資雙方對於重啟協商各拋出底線。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

半年內兩家國航相繼大罷工，號稱社運起家的民進黨政府，收拾華航爛攤後，竟放任長榮勞資對峙數月束手無策，創下台灣空運癱瘓紀錄。蘇揆上任有二多：疫情和罷工，處理工運不如滅蟲決斷，讓人失望。

空服員罷工無關飛安，社會觀感左右分歧，但勞工依法爭取權益理當受保障。全屬女性的空服員，與高壓強勢的男性資方尖銳對立，特殊的職場及性別關係暴露長榮企業文化的另一面。政府固無權干預民營企業治理，但相關部門低估勞資對立積累的殺傷力，導致罷工一發動便不可收拾。

長榮勞資協商兩年未果，勞方無預警罷工，資方不惜賠本清場，招募新人，寸步不讓。華航罷工尚能維持九成運能，長榮僅剩三成，造成等待簽轉旅客爆棚，地勤承受了最高負載，空服員的社會壓力頓時破表。業者短空長多的策略有特許航權作靠背，罷工賠的日後賺回，先天劣勢的勞方只能讓步。

航權由國家特許，民航罷工時，交通部應基於公益要求確保合理運能，不該任由業者當成對抗籌碼。航權分配定有「國家政策及公共利益之配合」，交通部可據此要求雙方積極協商，儘快取得共識，以免制度變相保障資方，相關產業和消費者權益同被綁架。

蔡英文說過，「台灣因勞工偉大，拚經濟不忘分配正義」。這話，在長榮罷工中能否適用，不妨拭目以待。蘇揆治蟲子的霸氣，可別碰上勞資爭議就消風。